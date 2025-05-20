Operasyonların Diyarbakır’ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonlara İnsansız Hava Araçları (İHA), Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin destek verdiğini vurguladı.

Toplamda 179 operasyonel timin ve 2 bin 212 personelin görev aldığı operasyonlara, bir adet S-70 genel maksat helikopteri de katıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın altını çizen Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 8 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının katkısıyla ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, Diyarbakır Valisi’ni, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı’nı ve operasyonda görev alan kahraman jandarma personelini tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

"Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."