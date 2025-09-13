İstanbul’da bir hafta içinde 3 ayrı iş yerinden soygun yapan 5 kar maskeli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soygun anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16, 17 ve 23 Ağustos tarihlerinde kar maskeli şüphelilerin farklı ilçelerde meydana getirdikleri soygunlar ile ilgili çalışma başlattı. Avcılar, Tahtakale Mahallesi’nde 16 Ağustos’ta bakkala gelen silahlı ve maskeli kişiler, kasadaki paraları gasp etmeye çalıştı. İş yerindekilerin karşı koymasının ardından şüpheliler başarılı olamayarak olay yerinden kaçtı. Silahlı şüpheliler, bir gün sonra Bakırköy’de Yeşilköy Mahallesi’nde bir zincir markete geldi. Kasadaki paraları alarak kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. 2 Ağustos’ta ise Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bir markete giren silahlı şüpheliler kasada bulunan 50 bin lirayı gasp ederek yaya olarak kaçtı.

İş yeri çalışanın süpürge sopasıyla soygunculara karşı koydu

Polis ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından 3 soygunu da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin çalışanları silahla etkisiz hale getirdikleri ve kasaya yönelikleri görüldü. Öte yandan soygun esnasında müşterilerin sırada bekledikleri de görüntülere yansırken, bir iş yeri çalışanın elindeki süpürge sopasıyla silahlı hırsızlara karşı koyduğu anlar yer aldı.

Silahlı ve kar maskeli 5 şüpheli tutuklandı

Ekipler, güvenlik kameralarının detaylı incelemesinden sonra şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen C.T.(19), A.E.P(20), F.K.(18), V.T.(21) ile M.A.A.(17) yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarda kullandıkları 2 adet kurusıkı tabancada ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.