Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen içkiler emniyette sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ yapan suç örgütlerine yönelik 9 ve 16 Aralık tarihlerinde toplamda 11 ayrı operasyon düzenledi.

Son dönemde 13 kişi yakalandı

Yaklaşan yılbaşı öncesi artan sahte alkol ölümlerinin ardından, yaklaşık 1 ay önce başlatılan planlı çalışma kapsamında yapılan 11 operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Kaçak alkol satıcılarına ait ruhsatsız fabrika ve depolarda yapılan aramada ise 17 bin 287 litre alkollü sıvı, bin 715 şişe sunuma hazır sahte alkollü içki, 4 bin 363 adet içki bandrolü, 5 bin 400 adet etiket, bin 500 adet kapüşon, alkol yapımında kullanılan şişe, hortum, huni ve bidon gibi çok sayıda yan ürün ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan 13 şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Yılın ilk ayından bu yana 15 bine yakın sahte alkollü şişe ele geçti

Diğer yandan 2024 yılının başından beri il genelinde yürütülen operasyonlar ve yapılan denetimlerde, 14 bin 718 şişe dolu alkollü içki, 297 bin 624 litre alkollü sıvı (etil/metil alkol), 928 bin 984 adet alkol yan ürünlerinin ele geçirildiği ve 66 farklı olayda 113 şüpheli hakkında adli işlemin gerçekleştirildiği duyuruldu.

Öte yandan ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.