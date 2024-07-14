Kağıthane’de kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürülen adamın Kapalı Çarşı’da 30 senedir dövizcilik yaptığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuğu olan adamın, eski sevgilisini geçtiğimiz kış olayın yaşandığı daireye yerleştirdiği ve eşinden boşanmadığı için kadının ondan ayrıldığı öğrenildi.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde dün saat 00.20 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili olan Serdar Kaya (50) ile Zahide B. bir süre önce ayrılmıştı. Bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili olmuştu ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Kaya, olay günü Zahide B.’yi arayarak görüşmek istediğini söylemişti.

Eve çağırıp pusu kurup saldırmışlardı

Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.’ye aktaran kadın, plan yaparak eski sevgilisi Kaya’yı evine çağırmıştı. Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. (41) Serdar Kaya’yı beklemeye başlamıştı. Bir süre sonra Serdar Kaya, arkadaşı Hakan B. ile binanın önüne gelmişti. O esnada sokaktan koşarak gelen Emre K., Kaya’ya tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluk yapmıştı.

Yeni sevgili eski sevgiliyi öldürmüştü

Can havliyle binaya giren Kaya, burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.’nün saldırısına uğramıştı. Neye uğradığını şaşıran Kaya, Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülmüştü. Hemen ameliyata alınan Serdar Kaya, yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Evli olduğu için sevgilisi terk etmiş

Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kapalı Çarşı’da 30 senedir dövizcilik yapan Serdar Kaya’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, eski sevgilisi Zahide B.’yi olayın yaşandığı daireye geçtiğimiz sene kendisinin yerleştirdiği öğrenildi. Evli olduğu için Zahide B.’nin kıskançlık krizine girip, eşinden boşanmadığı için Kaya’dan ayrıldığı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde Kaya’nın, Zahide B.’nin sevgilisi olduğunu öğrendiği bunun üzerine kadını arayıp bağırdıktan sonra arkadaşıyla geldiği ve olayın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Bıçağı klozete atıp, yıkayıp çekmeceye koymuş

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yapmıştı. Zahide B.’nin evine gelen polis, kapı açıldığında sevgilisi Fikret Ö.’nün üstünü ve yerleri kanlar içerisinde bulmuştu. Bunun üzerine içerideki 4 şahıs gözaltına alınmıştı. Evdeki Seher Ö.’nün ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını ardından yıkayarak mutfaktaki çekmeceye koyduğunu söylemişti. Binada yapılan incelemede ise dairenin su sayacının kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmişti.

Sevgili çift ve ev arkadaşı kadın tutuklandı, diğeri serbest kaldı

Çalışmaların ardından gözaltına alınan Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. emniyete götürülmüştü. Emniyette ifadesi alınan şahıslardan Fikret Ö., Kaya’yı kendisinin bıçakladığını itiraf etmişti. Emre K. ise silahla ateş açtığını ancak tutukluk yaptığını söylemişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fikret Ö., Zahide B. ve Seher Ö. çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre K. ise adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Emre K.’nin 11 adet, Fikret Ö.’nün ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.