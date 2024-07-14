Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezinde en önemli güzergahları sil baştan yenileyerek ulaşıma nefes oluyor. Sedat Kirtetepe Caddesi’nden sonra her gün binlerce aracın geçtiği şehrin en önemli güzergahları Kudüs Caddesi ve Gökçe Sokak sil baştan yenilendi. 750 metrelik yol bin 200 ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuşturularak hizmete alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri şehrin merkezinde adeta asfalt seferberliği başlattı. İlk olarak şehrin merkezindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Sedat Kirtetepe Caddesi iki etap şeklinde sil baştan yenilenmiş ve hizmete alınmıştı. Şehir merkezi trafiğini büyük ölçüde rahatlatan, sürüş konforunu ve güvenliğini artıran çalışmalar her gün binlerce aracın geçtiği Kudüs Caddesi ve Gökçe Sokak’ta devam etti. Orta Garaj, Çark Caddesi, Millet Bahçesi, Çark Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Sedat Kirtetepe Caddesi gibi kritik güzergahlara ulaşımı sağlayan iki nokta, YOLBAK ekiplerince sil baştan yenilendi.

İki cadde-sokakta bozulan asfalt bölgeden uzaklaştırıldı ve toplamda 750 metrelik bölüme bin 200 ton sıcak asfalt serildi. Bu çalışmayla birlikte Büyükşehir, şehir merkezi trafiğine nefes oldu. Sürücülerin konforu, yol güvenliği ve trafik akışının rahatlatılması noktasında büyük rol oynayacak. Alemdar’ın müjdesini verdiği asfalt atağı, merkezdeki kritik güzergahlarda devam edecek. YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehrin dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışıyoruz. Şehir merkezinde yaptığımız asfalt yatırımları ile yolculukları konforlu ve güvenli hale getiriyoruz. Son olarak önemli trafik akışına sahip Kudüs Caddesi ve Gökçe Sokak’taki çalışmalarımızla 750 metrelik güzergâhı bin 200 ton asfaltı yollarla buluşturduk. Çalışmalarımızı yoğunlaştırıp asfalt atağımızı sürdüreceğiz” denildi.