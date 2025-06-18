İstanbul’da işsizlik sorununa çözüm üreten Bölgesel İstihdam Ofisi, Beyoğlu ve Beykoz’da düzenlenecek kariyer fuarlarıyla yüzlerce iş fırsatını İstanbullularla buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2019 yılında kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), 39 ilçede 31 ofis, 2 mobil istihdam aracı, 21 bin 500’den fazla işveren üyeliği ve 1 milyon 385 binden fazla özgeçmişle iş arayanlara umut olmaya devam ediyor. İş gücü piyasasını güçlendiren BİO, sosyal belediyecilik anlayışıyla iki yeni kariyer fuarı düzenliyor.

BEYOĞLU’NDA İLK FUAR 19 HAZİRAN’DA

İlki, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.00-16.00 arasında Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Fuara 24 özel sektör firması katılacak ve 200’e yakın pozisyon için 300’den fazla iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.

BEYKOZ’DA İKİNCİ FUAR 24 HAZİRAN’DA

İkinci fuar ise 24 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00-16.00 arasında Beykoz Belediye Binası önünde düzenlenecek. 17 firmanın yer alacağı fuarda, çeşitli sektörlerden 100’e yakın pozisyon için 200’ün üzerinde iş fırsatı sunulacak.

İlçe bazlı kariyer fuarları, iş arayanları doğrudan işverenlerle bir araya getirerek bölgesel iş gücünün ekonomiye katılımını hızlandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, firma temsilcileriyle birebir görüşme yapma, açık pozisyonlara anında başvuru ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma imkânı bulacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri’ne fiziki ofislerin yanı sıra https://bio.ibb.istanbul, İstanbul Senin ve İş Ara İş Bul uygulamaları ile 444 8 333 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.