İstanbul’da iç sularda yasadışı ticari avcılık yapanlara yönelik yapılan denetimde Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 400 kilo canlı balık ele geçirildi. 22 kişiye toplam toplam 364 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul’da bulunan iç sular da 17 ve 22.09.2023 tarihleri arasında yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetimlere Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri katıldı. Terkos Gölü, Sazlıdere Barajı, Bolluca Göleti, İmrahor Göleti, Akpınar Göleti ve Yeniköy Göletinde gerçekleştirilen denetimlerde; yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan 5 bin 300 metre uzatma misina ağa el konuldu. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 400 kilo muhtelif canlı balık ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı. 22 kişiye toplam 364 bin 342 TL idari para cezası uygulandı.