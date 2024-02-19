Beyoğlu’nda bir grup turist, taksimetrenin açılmasını istemeyerek 20 kilometre mesafe için 250 lira fiyat verip taksi şoförü ile pazarlık yapmaya çalıştı. Taksi sürücüsünün yaşananları video kaydına aldığını gören turist, taksiciden telefonu alarak videoyu silmek istedi. Yaşananlar sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Beyoğlu Tepebaşı’nda geçen gün yaşanan olayda 5 kişiden oluşan turistler, yolculuk için bir taksiyi durdurdu. İddiaya göre, taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istemeyen turistler, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki gidecekleri yer için 250 lira vermek istediler. Taksi sürücüsü pazarlık yapmanın yasak olduğunu söyleyerek, “Ticari taksilerde fiyat vermek yasak. Sen fiyat veriyorsun. Neden taksimetreyi kabul etmiyorsun? Burası Türkiye, taksiler sadece taksimetre ile çalışır” dedi.

Telefonu alıp kaydı silmeye çalıştı

Dakikalar süren tartışmanın ardından taksiye binmekten vazgeçen turistler başka bir taksi bulmak için uzaklaştığı esnada video kaydına alındığını fark eden bir turist önce kameraya el salladı, ardından geri dönüp telefonu eline alarak kaydı silmek istedi. Telefonunu kaptırmayan taksi sürücüsü, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan taksi pazarlığı taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.