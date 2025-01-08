Türkiye’nin hava durumu tahminleriyle bilinen Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışına dair bir açıklamada bulundu. Paylaşımda, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, İstanbul’da beklenen kar yağışı 2 gün boyunca etkili olabilir. Ancak, ocak ayının sonlarına doğru ikinci bir soğuk hava dalgası ile yeni bir kar yağışı olasılığı da gündeme geldi. Bu durumda, kar yağışı süresi uzayabilir. Uzmanlar, yağışın süresinin ve yoğunluğunun hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini vurguladı.

Sadece İstanbul değil, Marmara Bölgesi’ndeki diğer şehirlerde de kar yağışı bekleniyor. Özellikle Trakya ve yüksek kesimlerde daha erken etkili olması tahmin edilen kar yağışı, ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, vatandaşların kar yağışı öncesi gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, ocak ayının ikinci yarısında İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kış şartları kendini hissettirecek. Uzmanlar, ocak ayı boyunca soğuk hava dalgalarının aralıklarla etkili olacağını ve bu süreçte vatandaşların özellikle don ve buzlanma gibi risklere karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.