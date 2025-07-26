Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı’na akın etti. Oluşan yoğunluk dronla da görüntülendi.

Son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Küçükçekmece Menekşe Plajı’nı tercih etti. Vatandaşların plajda oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi. Serinlenmek için denize gelen vatandaşlardan Mehmet Emen, "Çok aşırı sıcak, hava almak için geldik. Deniz çok kirli, hiç bu kadar kirli görmedim. İnsanlar da kirletiyor. Bayağı bir açıldık yüzmek için" dedi.