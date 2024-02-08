Kağıthane’de üç ayrı noktada trafikte yaşanan yol verme tartışmaları sonucu çıkan kavgalarda, 2 kişi bacağından bıçaklandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadınların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansıdı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri bıçak çekti. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, diğer sürücü bacağından bıçaklandı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara anbean yansıdı.

Emniyet Evleri Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda da, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kavga anları kameralara yansırken, bir sürücü bacağından bıçaklandı.

Kadınlar araya girip ayırdı

Merkez Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen bir diğer olayda ise motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Sinirler bir anda gerilince aracından inen sürücü, motosikletliyle kavga etti. Kadınların araya girmesiyle taraflardan biri koşarak ulaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.