İstanbul'da deprem riskine yönelik hazırlıklarını resmen başladığı duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı toplantı sonrası hafta sonu Cumhurbaşkanı tarafından yeni müjdelerin verileceğini söyleyerek depreme yönelik hazırlıkların resmen başlatıldığının sinyalini verdi.

Naci Görür başta olmak üzere pek çok uzmanın yakın zamanda İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğine yönelik açıklamaları paniğe sevk ederken sonunda hazırlık dönemi başlıyor.

Özhaseki: “Biraz Daha Netleşiyoruz”

Bakan Özhaseki ilk adımın atıldığına dair sinyali vererek “Engelleri kaldırıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılacağına yönelik ilk sinyalleri verdi. “Biraz daha netleşiyoruz” diyerek Cumartesi gününe işaret eden Özhaseki büyük müjdelerle birlikte İstanbul'un depreme hazırlığını başlatıyoruz, dedi.

2024 Kira Yardımı Kaç TL Olacak?

Şu ana kadar 800 bin konutun yenilendiğine dikkat çeken Özhaseki bu durumun yeterli olmadığını en riskli yerlerin İstanbul'da yapılan rezerve alanlara taşınacağını ifade ederek detaylı bilginin Cumhurbaşkanı tarafından paylaşılacağını sözlerine ekledi.

İstanbul'da başlayacak kentsel dönüşümle ilgili kiracılara ne kadar kira yardımı yapılacak? Bunların hepsi Cumartesi günü paylaşılacak. Özhaseki “Bu bizler için bir başlangıç olacak” diyerek sözlerini tamamladı.