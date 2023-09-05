İstanbul'da başta Arnavutköy ve Başakşehir olmak üzere farklı semtlerde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış 125 kilograma ulaşırken, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde farklı semtlerinde kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Metrekareye düşen yağış miktarı 125 kilograma ulaştı.

https://twitter.com/HavaForum/status/1699137817207574539

İstanbul Valisi Davut Gül, sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını isterken, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

https://twitter.com/gul_davut/status/1699162879734296930

İstanbul'daki kuvvetli yağış dolayısıyla Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlar tahliye edildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, belediyede misafir ettikleri vatandaşların servislerle evlerine bırakılacağını belirtirken, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

https://twitter.com/Basaksehir_Bld/status/1699155139221663931

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İstanbul’un kuzey ilçelerindeki yoğun yağışla ilgili açıklama yapıyor.