MEB Yönetmeliği ile Teknik Çözüm Yolu

Kulis bilgilerine göre, Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatında yapılacak sınırlı bir yönetmelik değişikliğiyle, staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta girişlerinin emeklilik hesabında dikkate alınması mümkün olabilecek. Bu yöntem, özellikle 1999 sonrası staj yapanların emeklilik başlangıç tarihini öne çekebilecek pratik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Mevcut Durum: Emeklilik Hesabına Dahil Edilmiyor

Şu anda staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta girişleri yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giriyor; emeklilik başlangıç tarihi olarak sayılmıyor. Bu nedenle, bu süreler emeklilik hesabına dahil edilmediğinden, ciddi bir hak kaybı ortaya çıkıyor.

TBMM Süreci ve Belirsizlikler

Teklifin Meclis komisyonlarında ele alınması beklenirken, düzenlemenin kapsamı henüz netleşmiş değil. Özellikle şu başlıklar belirsizliğini koruyor:

Kapsama alınacak tarih aralığı

Geriye dönük hak tanımı olup olmayacağı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordinasyonun nasıl sağlanacağı

Resmî Açıklamalar Bekleniyor

Düzenleme, şu aşamada taslak ve değerlendirme niteliğinde olup bağlayıcı değildir. Yetkililer, vatandaşların yalnızca Resmî Gazete, TBMM gündemi ve ilgili bakanlıkların resmî açıklamalarını esas alarak planlama yapmaları gerektiğini vurguluyor. Gelişmelerin netleşmesiyle birlikte sürecin kapsamı ve takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.