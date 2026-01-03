Türkiye Sigorta Basketbol Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 13 maçta 13 galibiyet elde ederek namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor

Son 10 maçta Fenerbahçe üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 8 galibiyet alırken, Beşiktaş da 2 maçta parkeden galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte siyah-beyazlıları mağlup ederek Türkiye Kupası'na uzanırken, Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu final serisinde de 4-1'lik üstünlük sağladı. Taraflar son olarak 24 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşırken, Kanarya 85-83'lük skorla kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, Eurocup'ta 3. sırada

Basketbol Süper Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Evinde oynadığı 6 müsabakayı da kazanan siyah-beyazlılar, dış sahada ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle Eurocup B Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Euroleague'de yükselişte

Fenerbahçe, Euroleague'in 19. haftasında deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler son 10 maçın 9'unu kazanarak üst sıralara yükselişine devam etti. Kanarya haftayı 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Beşiktaş 86.69 sayı, 33.85 ribaund ve 20.46 asist ortalamalarıyla oynarken; Fenerbahçe ise 89.31 sayı, 32.92 ribaund ve 19.54 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Siyah-beyazlılarda Jonah Mathews 16.50, sarı-lacivertlerde de Talen Horton-Tucker 13.63 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

Öte yandan derbide; Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak.