Kayseri’de bir fabrikada yetersiz koşullarda çalışan işçilerin sendikaya üye olmasından rahatsız olan firma 400 işçiyi işten çıkardı. Bağcılar’da Öz İplik-İş Sendikası, işten çıkarılan işçiler için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde Öz İplik-İş Sendikası işten çıkarılan işçiler için Şirikçioğlu Tekstil merkez binası önünde basın açıklaması yaptı. Kayseri’de ki fabrikada yetersiz koşullarda çalışan işçilerin sendikaya üye olmasından rahatsız olan yetkililer üyelikten çıkmayanları işten çıkaracağını söyledi. Sendikadan ayrılmayan 400 işçi 2017 yılında performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarıldı. Hakkını mahkemede arayan işçilerin davası 27 Eylül 2022 tarihinde Kayseri 4.İş Mahkemesinde görüldü. Davanın lehlerine sonuçlanması ile 6356 sayılı kanun gereği 5 Mayıs 2023 tarihinde sendika ve işveren yetkililerinin toplu iş sözleşmesi yapmaya karar verildi. Toplantıya ise işveren yetkilileri katılım sağlamayınca görüşme reddedildi.

Bugün fabrika önünde toplanan 60’a yakın sendika üyesi bir basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklama yapan sendika görevlisi Serkan Açıcı, “Kayseri’de 2017 yılında Şirikçioğlu Tekstil’de işçiler kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler karşılığında Öz İplik-İş Sendikası’na üye olmaya başladılar. 2019 yılında biz bu süreci tamamlayıp yetki aldık. Patron yetkiye itiraz etti. Kesinleşmiş yetki 2022 yılında geldi. Toplu iş sözleşmesi süreci başladı. Şirikçioğlu patronu anayasayı tanımaz işçileri tanımaz tavrıyla toplu sözleşme masasına oturmadı. Bu süreçte 400’e yakın üyemizi işten çıkardı. Kendi işçisini Öz İplik İş Sendikası’nı tanımasına ve bu toplu sözleşmeyi sonlandırmaya davet ettik. Eğer bu hukuk tanımaz tavrı devam ederse her geçen gün biraz daha büyüyen eylemlerimizle Türk işçi sınıfıyla bu süreci tamamlamaya çalışacağız” dedi.

"Davayı kazandım ama benim mağduriyetim giderilmedi”

Sendikadan istifa etmeyince işten çıkarılan Hasan Çapar, "Çıkarılma sebebimi ilk sorduğumda ya sendikadan istifa edeceksin ya da tazminatsız bir şekilde işten çıkaracağız dediler. Ben istifa etmeyince tazminatsız bir şekilde işten çıkardılar. Çıkınca sendikanın avukatlarıyla konuştum. Mağduriyetini mahkeme yoluyla hukuk yoluyla giderebilir dediler. Bir hafta önce sendikal tazminat ve işe iade istemiyle davayı kazandım. Davayı kazandım ama benim mağduriyetim giderilmedi” şeklinde konuştu.