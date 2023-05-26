Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için sandık başına gitmeye saatler kala görevinden istifa eden Gelecek Partisi İl Başkanı Ali Ünal, AK Parti rozeti taktı.

Balıkesir’de Gelecek Partisi Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve kısa süre önce istifa eden Ali Ünal, düzenlenen törenle AK Parti’ye geçti. Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Ali Ünal’ın istifa ederek tekrar yuvaya dönmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Ali kardeşimiz 2019’da yuvasından ayrılmıştı. Şimdi tekrar yuvaya döndü. Kendisine hoş geldin diyoruz. Biz mutluyuz. Ali kardeşimizle yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnsanlar hayatında belli bir çizgide devam ederken farklı tercihler yapabiliyor. Ali kardeşimizin de daha önceki tercihlerine saygı duyduk. Kendisi de daha sonra bu tercihte bazı sıkıntılar olduğunu gördü. Ben dedi davama, yoluma, arkadaşlarıma, yuvama geri dönüyorum. Biz de seve seve hoş geldin Ali kardeşim dedik. Tekrar kendisine hoş geldin diyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte, 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Doğru adamla yolumuza devam. 28 Mayıs’ta hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak; Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak” dedi.

"Doğru adamla yoluma devam ediyorum"

Gelecek Partisi’nden istifa eden Ali Ünal da yaptığı açıklamada tekrar yuvasına, davasına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünal açıklamasında, “Kıymetli Başkanım, AK Parti dava arkadaşlarım 2019 yılında bir es verdiğimiz AK Parti dava arkadaşlığına ve partimize ve yuvama geri döndüm. Amacım, daha önce bulunduğumuz yerde de vatanıma, milletime hizmet etmekti. Son dönemdeki tercihler bu amaçla örtüşmemeye başladı. Ben çizgimi doğru olarak devam ettirebileceğim yuvama dönme kararı aldım. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanıma, milletime hizmet etmeye devam edeceğim. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı tekrar devletimizin başında milletimize hizmet noktasında görmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Doğru adamla yolumuza devam ediyoruz. 28 Mayıs seçimlerinde hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı taçlandıracağız” diye konuştu.