Süper Amatör Play – Off Grubu: Cumartesi günü Orhaniyespor, flaş transferle iddialı olan Gemlikspor’a 3-2 kaybetti. Bu skorla temsilcimizin ilk iki umudu çok azalmış oldu.

Kurtuluşspor ise Pazar günü Yenişehir İlçe Stadında güçlü Kestel Belediyespor ile puan savaşına girdi. Temsilcimiz Nazmi Can’ın yaklaşık 35 metre uzaklıktan çektiği şut ile 1-0 öne geçti. İkinci devre maça ağırlığını koyan rakip Kestel Belediyespor tecrübeli oyuncularıyla maçı 2-1 kazandı. Play – off’un üçüncü maçları Çarşamba günü oynandı. İlk iki maçını kaybeden Orhaniyespor, B grup şampiyonu Küplüpınar Yeşildağspor ile Yenişehir İlçe Stadında üçüncü maçına çıktı. Maç karşılıklı ikişer golle 2-2 bitti. Temsilcimiz ilk puanını almasına rağmen havlu atmış oldu. Bursa’da sezonun en güçlü takımlarından olan Gemlikspor’a karşı mücadele eden Kurtuluşspor maça iyi başlayıp 15 dakikada üç önemli pozisyona girdi ama golcüleri gününde değildi. İlk yarısı 1-0 biten maçta Gemlikspor skoru yakalayınca daha rahat futbol oynadı ve maçı 5-0 kazandı. Hafta sonu Orhaniyespor grupta üçüncü sıradaki Yavuz Selim Gençler Birliği ile mücadele edecek. Kurtuluşspor aynı gruptan çıktıkları Küplüpınar Yeşildağspor ile prestij maçına çıkacak.

Üçüncü maçlar sonunda Gemlikspor ve Kestel Belediyespor 9 puanla önemli bir avantaj elde ettiler. 4 puanla Yavuz Selim Gençler Birliği üçüncü sırada yer aldı. Küplüpınar Yeşildağspor, Orhaniyespor ve Kurtuluşspor şu ana kadar birer puanda kaldılar. Kurtuluşspor toplamda 21 puanla Kafkasspor’ un ardından İnegöl ikincisi durumunda. Kalan iki maçta 1 puan alırsalar play – off’larda en çok puan toplayan İnegöl takımlarından biri olacak.