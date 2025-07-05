İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenini düzenledi. Tören kapsamında 149 öğrenci tıp eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını aldı.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimlerini tamamladı, diplomalarını üniversitenin akademisyenlerinden aldı. Üniversitenin vadi kampüsünde gerçekleşen törene akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin aileleri ve üniversite yönetimi de katıldı. Mezuniyet programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından fakülte yönetimi ve öğrenciler adına konuşmalar yapıldı. 149 yeni mezun, tıp fakültesinden mezun olmanın gururunu yaşarken, sağlık alanında görev alacakları yeni döneme adım attı.

‘‘Öğrencilerimiz ülkemizin dört bir yanında insanlığa hizmet edecek’’

Mezuniyet töreninde söz alan İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, ‘‘Öğrencilerimiz ile üniversitemizde birlikteliğimiz devam edecek. Aynı zamanda 35 hastanemizde buradaki doktor arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Öğrencilerimiz hem bizim ailemizin içinde hem ülkemizin dört bir yanında üniversitelerde, devlet hastanelerinde insanlığa hizmet edeceklerdir’’ dedi.

Doktorluk çok kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Usta, ‘‘Hekim ile hasta arasında derin bir güven oluyor. Doktorlar karşısında kim olursa olsun ayırt etmeksizin aynı değer ile yaklaşmalı. Doktorların bu özgüvende olması lazım, içsel dünyasında zengin bir kimliğe sahip olması lazım. Hekim olmak insana yüksek oranda saygı göstermeyi gerektiriyor’’ şeklinde konuştu.

Törende konuşan ise öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca gösterdiği özveri, çalışma disiplini ve gelişim yolculuğuna değinerek, ‘‘Bugün burada, geleceğe yön verecek mezunlarımızı uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sizler, bilgiyle donanmış bireyler olarak topluma katkı sunmaya hazırsınız. Mezuniyetiniz bir bitiş değil, emin adımlarla yürüyeceğiniz yarınlara güçlü bir başlangıçtır’’ sözlerini ifade etti.

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan da ‘‘Değerli mezunlarımız, bizler sizleri fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştirmeye gayret ettik. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı, nitelikli mesleki eğitimdir. İstinye Üniversitesi olarak, 10. yılımızı kutladığımız bu dönemde, her alanda mesleki eğitimi öncelikli görüyor ve en yüksek standartlarda sunmak için çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Törende mezun öğrencilere diplomaları takdim edilirken, geleneksel kep atma seremonisiyle program sona erdi. Tören boyunca aileler ve öğrenciler, mezuniyet anılarını ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çektirdi.