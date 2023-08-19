İsveç hükümeti, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları durdurmak amacıyla "Kamu Düzeni Yasası"nı gözden geçirme adımı atıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Ebba Busch ve Liberal Parti Genel Başkanı Johan Pehrson tarafından Dagens Nyheter gazetesine kaleme alınan makalede, bu konunun ciddiyeti vurgulanıyor.

Makalede belirtilene göre, İsveç Anayasası'nda değişiklik yapmadan Kamu Düzeni Yasası'nın incelenmeye alındığına dikkat çekiliyor. Polisin kamuya açık toplantı ve gösteri başvurularını değerlendirirken "ülke güvenliği" faktörünü göz önünde bulundurmasının öneminin altı çiziliyor.

Hükümetin ayrıca, bu kuralların nasıl değiştirilebileceğini araştıracağı ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları engellemek amacıyla bu incelemeye başlandığı belirtiliyor.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Kamu Düzeni Yasası'nın Suç Önleme Konseyi Başkanı Mattias Larsson tarafından inceleneceğini ve en geç 1 Temmuz 2024'e kadar bir rapor sunulacağını duyurdu. Bu adımın, ülkede dinî hoşgörüyü ve kamu düzenini koruma amacını taşıdığı vurgulanıyor.