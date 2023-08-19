Meclis'in yeni döneminin başlamasıyla birlikte gündemde öne çıkan konulardan biri de 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu. Bu düzenleme, birinci derecedeki memurları yakından ilgilendiriyor ve memur emeklilerini de olumlu bir şekilde etkileyebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin özellikle emeklilik döneminde memurlara önemli kazanımlar sağlayabileceğini vurguladı.

Düzenleme ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ederken, birinci derecedeki memur unvanına sahip olanların tamamının 3600 ek göstergedan yararlanması hedefleniyor. Bu, unvan, görev, sorumluluk ve hizmet süreleri dikkate alınarak hesaplanan memur maaşlarını etkileyecek bir adım olarak öne çıkıyor.

Daha önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni torba yasa ile birlikte birinci kademeye yükselen tüm memurları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu genişletme sayesinde, mevcut ücretlere eklenen 3600 ek gösterge ile memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250 liralık bir artış bekleniyor. Aynı şekilde, memur emeklilerinin ikramiyeleri de 60 bin liraya kadar yükselebilecek.

Özellikle 1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde, emeklilik maaşlarında en az 4 bin 500 liralık bir artışın olabileceği belirtiliyor. Bu da memurların emeklilik döneminde daha iyi bir mali güvenceye sahip olmalarını sağlayabilir.

5,3 Milyon Kamu Çalışanını İlgilendiriyor

3600 ek gösterge düzenlemesi, toplamda yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını etkileyecek bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Memurların unvanlarına, görevlerine ve hizmet sürelerine göre maaşlarının hesaplanmasında önemli bir faktör haline gelecek olan bu düzenleme, kamu görevlilerine emeklilik döneminde daha iyi bir mali destek sunmayı amaçlıyor.

Farklı Mezuniyet Durumlarına Göre 3600 Ek Gösterge Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karakaş'a göre, sadece 1'inci derece memurların 3600 ek göstergedan faydalanabileceğinin altını çizdi. Ancak 2 yıllık yüksekokul veya 4 yıllık üniversite mezunu memurlar da belirli şartları sağladıklarında bu avantajdan yararlanabilecekler.

Mezuniyet Durumuna Göre Yükselme ve Ek Gösterge

Karakaş, 2 yıl üniversite mezunu olan memurların 10'uncu derece 2'nci kademedeki görevlerine başlayarak 1'inci dereceye yükselebileceğini ifade etti. Aynı şekilde, 4 yıl ve üzeri üniversite mezunu olan memurların 9'uncu derece 1'inci kademedeki pozisyonlarına başlayarak 25 yılın sonunda 1'inci dereceye ulaşabileceklerini belirtti. Bu durumda, 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunlarının, gereken hizmet koşullarını yerine getirmeleri halinde 3600 ek göstergeden faydalanabilecekleri açıklandı.

Yaklaşık 470 Bin Çalışan Etkilenecek

Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesinden yaklaşık 470 bin çalışan memur, kamu görevlisi ve memur emeklisinin yararlanacağını belirtti. Bu düzenlemeyle emekli olan memurların emeklilik maaşlarının artabileceğini ve çalışan memurların ise emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artış görebileceğini söyledi.

Tazminat Yansıtma Oranının Önemi

Karakaş, 3600 ek gösterge sistemine göre, memurların bulundukları ek gösterge dilimindeki Tazminat Yansıtma Oranının önemli olduğunu belirtti. Özellikle 2200-3600 ek göstergeden faydalanan memurların, 3600 ek göstergenin etkisiyle Tazminat Yansıtma Oranının yüzde 145'e kadar çıkabileceğini vurguladı. Bu da memurların ikramiye tutarlarının önemli ölçüde artabileceği anlamına geliyor.

Emeklilik Maaşlarına Olası Etki

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı, 3600 ek gösterge düzenlemesinin temmuz ayında yapılan seyyanen zamlar öncesinde bile emeklilik maaşlarına en az 2 bin 250 lira civarında bir artış getirebileceğini ifade etti. Bu artışın, temmuz ayında yapılan seyyanen zamlar ve Ocak 2024'teki zamlarla birlikte daha da yükselebileceğini söyledi. Bu bağlamda, 1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıl hizmet süresini doldurduklarında emeklilik maaşlarında en az 4 bin 500 lira artış olabileceğini belirtti.

Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini de ekledi.