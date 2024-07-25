İşyeri açmak için mezun olunan okul veya işyerinin faaliyet alanına göre “Ustalık Belgesi” alınması gerekebilir. Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilen belge “İşyeri Açma Belgesi” ile aynı işleve sahiptir.

Meslek liselerinden mezun olunduğu zaman okul tarafından İşyeri Açma Belgesi verilmektedir. Eğer meslek lisesi mezunları mezun oldukları bölümün dışında başka bir alanda işyeri açmak istemeleri durumunda “Ustalık Belgesi” almaları zorunludur. başkasının ustalık belgesiyle işyeri açılır mı diye merak ediyorsanız bu yasal olmayan bir yoldur.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır?

Ustalık Belgesi Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından belirli kriterleri karşılayanlara belirli sınav ve uygulama sonucunda verilir. Mesleki Eğitim Merkezleri bu belgeyi vermek için bazı şartlar aramaktadır. Aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olanlar Mesleki Eğitim Merkezine Müracaatta bulunarak işyeri açma belgesi talebinde bulunabilirler.

İlköğretim/Ortaokul mezunu olanlar yada 1996-1997 öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu olanlardan kalfalık belgesi bulunanlar.

Üç yıllık meslek lisesi mezunu olanlar

Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınan dördüncü seviye yeterlilik belgesi bulunanlar.

Birinci, ikinci sınıf Elektrik Tesisatçı Yetki Belgesi bulunanlar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış dördüncü seviye kurs belgesi bulunanlar.

Mesleki Açık Lise yüz yüze eğitimini bitirmiş olanlar.

Belge talep edilen Meslek/dal, Mesleki Eğitim Merkezi kapsamına alınmadan önce esnaf ve sanatkârlar dernek veya odalar tarafından verilmiş ustalık belgesi bulunanlar.

Ustalık belgesi müracaatında belgede yazılı meslek/dalı Mesleki Eğitim Merkezinde kapsama alınmış olan meslek/dal bulunması şartı aranmaktadır. Ustalık belgesi talep edenlerin çalışmış olduğu meslek dalı üzerinden 5 yıl SGK/BAĞ-KUR pirim ödeme yapıldığını belgelemelidir.

Ustalık Belgesini Kimler Alabilir?

İlköğretim/Ortaokul mezunu veya 1996-1997 öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu olanlardan daha önce kalfalık belgesi almış olanlardan

Üç yıllık meslek lisesi bölümlerinden mezun olanlar.

Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınan ve dördüncü seviye yeterlilik belgesi bulunanlar.

Milli Eğitim Bakanlığın tarafından onaylanmış dördüncü seviye kurs belgesi bulunanlar.

Mesleki Açık Lise yüz yüze eğitimini tamamlayanlar.

Birinci, ikinci sınıf Elektrik Tesisatçı Yetki Belgesine sahip olanlar.

Meslek/dal, Mesleki Eğitim Merkezi kapsamına alınmadan önce esnaf ve sanatkârlar dernek veya odalarınca verilen ustalık belgesi bulunanlar.

Aklınızaki iş fikri için desteklerden faydalanmak istiyorsanız girişimcilik belgesi alabilirsiniz.

Ustalık belgesi almak için istenen belgeler

Öğrenim belgesini aslı ve bir adet fotokopisi

Kalfalık belgesi aslı ve bir adet fotokopisi

Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi

İki adet vesikalık fotoğraf

Başvuruya esas kanıt evraklar.

SGK dan alınmış prim dökümü, iş yeri unvan listesi

Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi

Açık Öğret Lisesi yüz yüze eğitiminin tamamlama belgesi

MEB onaylı dördüncü seviye kurs belgeleri

MYK tarafından verilmiş dördüncü seviye yeterlilik belgeleri

Üç yıllık eğitim süreli Meslek Lisesi diploması

Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarından veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde alınmış eğitimle ilgili belgeler.

Ustalık Belgesi İstenmeyen Meslekler

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 4. maddesindeki değişiklikle iş yeri açılabilmesi için gerekli olan ‘Ustalık Belgesi’ bulunması şartı kaldırıldı. Ustalık belgesi olmadan işyeri açmak isteyenler aşağıdaki meslek gruplarına göz atabilir. İşte o meslekler;

Şarküteri

Bakkal ve gıda pazarlama satış elemanlığı

Manav (meyve ve sebze satış)

Tarım ürünleri satış elemanlığı

Kırtasiye ve kitap satış elemanlığı

Su ve deniz ürünleri satış elemanlığı

Ayakkabı deri ve yan ürünleri satışI

Elektrik ve elektronik malzemeler satışı

Giyim ve giyim aksesuarları satış elemanlığı

İnşaat malzemeleri satış elemanlığı

Mobilya satış elemanlığı

Saatli elektrikli aletler ve elektronik araçlar satış elemanlığı

Oto yedek parça satışı

Sanayi makineleri satış elemanlığı

Tıbbi araçlar ile malzemeleri satışI

İlkokul ve Ortaokul Mezunları Ustalık Belgesini Nasıl Alırlar?

İlkokul veya ortaokuldan mezun olanlar iş yeri açmak istedikleri zaman eğer açacakları iş yerinin alanında 5 yıl sigortalı olarak çalışmış ise ustalık belgesi alabilirler. Fakat ustalık belgesi alabilmeleri için ilk olarak kalfalık belgesi almaları gerekmektedir. En az ilköğretim ya da ortaokul mezunu olanlar mesleği ile ilgili bir işte 5 yıl çalıştıklarını belgelendirebilirlerse mesleki eğitim merkezine başvurarak 1 yıllık eğitim sonucunda ustalık sınavına girebilirler.

Eğer işyeri açma belgesi yok ise kişinin işyerini açabilmesi için ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan birini çalıştırması gereklidir.

Yeni bir işe girmek istiyorsanız işyeri açmak istiyorum yazısına mutlaka göz gezdirmenizi öneririz.

Meslek Lisesi Mezunlarının Ustalık Belgesi Almasına Gerek Var mı?

Meslek liselerinden 1985-1986 yıllarından sonra mezun olanlar diplomasında yazılı olan meslek dalında ustalık sınavına şartsız girebilirler. Ustalık belgesi sınavını başarı ile tamamlayan kişilere Ustalık Belgesi verilir. Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Lise mezunları farklı bir çalışma alanı için işyeri açma belgesi almak istiyorsa Mesleki Eğitim Merkezlerine başvurup gerekli olan eğitimi aldıktan sonra ustalık sınavına girebilir. Ustalık sınavını başarılı olarak geçerse belge verilir.

Önlisans Mezunları (2 Yıllık Üniversite) Ustalık Belgesini Nasıl Alır?

Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olup işyeri açmak isteyenler eğer bitirmiş olduğu bölüme ait işyeri açmak istiyorsa sınava girmelerine gerek kalmadan iş yeri belgesi alabilirler. Aynı durum meslek liselerinden mezun olanlar içinde geçerlidir.

Ön lisans yada meslek lisesi mezunu olanlar kendi alanları dışında işyeri açmak istiyorlarsa açacağı işyeri alanında en az 1 yıl çalışmış olmalı. İşyeri açmak isteyenler aynı alanda 1 yıl çalışmış ve bunu belgelendirebilirse direkt olarak işyeri açma belgesi alabilirler.

Meslek lisesi ve Yüksekokul’dan aynı bölümlerde mezun olan kişiler sınavsız olarak işyeri açma belgesi alabilirler. Eğer Lise ve Önlisans farklı bölümler ise aynı alanda 1 yıl çalışmış olmalı ve SSK veya Bağkur ödemesinin yapılmış olması gereklidir. Sınavsız işyeri belgesi alınabilmesi için bu şarttır. İşyeri Açma Belgesi ile Ustalık Belgesi aynı anlama gelmektedir.

4 Yıllık Üniversite (LİSANS) Mezunları Ustalık Belgesini Nasıl Alır?

4 yıllık üniversite mezunu olan kişinin diplomasındaki meslek branşı ile yeni açacağı işyeri aynı alanda ise şartsız olarak işyeri açma belgesine sahip olabilirler.

Esnaf ve sanatkarlar odası kayıtlarında ustalık belgesi gereklidir. Ticaret Odası kayıtlarında ise bu belgeye ihtiyaç yoktur.

İş Yeri Açma Belgesi Ustalık Belgesi Yerine Geçer mi?

İşyeri Açma Belgesi ile ustalık belgesi aynı işlevi görmektedir. 4 yıllık meslek lisesi mezunu olan kişilere verilen işyeri açma belgesi ustalık belgesi yerine geçer. Fakat bu kişiler farklı bir alanda işyeri açmak istedikleri zaman ise “Ustalık Belgesi” almaları zorunludur. Ustalık belgesi yerine geçebilmesi için sadece mezun olunan bölüm ile alakalı işyeri açması gerekmektedir.