İtalya Parlamentosu, Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik yasa tasarısını onayladı ancak bu tanımayı Hamas’ın belirli koşulları yerine getirmesine bağladı. İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla ülke çapında düzenlenen protestoların ardından yapılan oylamada tasarı kabul edildi. Bloomberg’in aktardığına göre, İtalya’nın tanıma şartları iki maddeden oluşuyor: Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakması ve gelecekte kurulacak bir Filistin yönetiminde yer almayacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi