Türkiye'nin et sektöründe yaşanan gelişmeler, yılın ilk 10 ayındaki sığır ithalatının rekor seviyeye ulaşarak 859,6 milyon doları aşmasıyla dikkat çekti. Kırmızı et fiyatlarındaki dengesizliği düzeltmek amacıyla başlatılan ithalat stratejisinin ardından, karkas et fiyatlarında beklenmeyen bir yüzde 85'lik artış yaşandı.

Et, en çok ithal edilen 2. ürün oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre, ocak-ekim ayları arasında canlı hayvan ithalatı 884 milyon dolara yükseldi. Sığır ithalatının önemli bir kısmı Brezilya'dan yapıldı, bu ülkeyi Uruguay ve Çekya izledi. Ekim ayında ise geçen yıla kıyasla yüzde 961'lik bir artışla 154,1 milyon dolarlık sığır ithalatı gerçekleşti. Bu durum, sığır etinin, buğdayın ardından en çok ithal edilen ikinci ürün haline gelmesine neden oldu.

2018'de zirve yapan canlı hayvan ithalatının sonraki yıllarda düşüş göstermesine rağmen, 2023'ün ilk 10 ayında 884 milyon doları bulan ithalat rakamıyla tekrar yüksek seviyelere ulaşıldı. Yıl sonunda bu rakamın 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Yüzde 85 oranında artış yaşandı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin verilerine göre, karkas etin kilogram fiyatı 235.15 TL'ye ulaştı. Kemiksiz etin yüzde 60'ını oluşturan bu durum, kilogram başına 392 TL'lik bir et fiyatını ortaya çıkarıyor. Ocak ayında 126,87 TL olan karkas et fiyatındaki bu artış, yüzde 85'in üzerinde gerçekleşti.

Dünya genelindeki et fiyatları endeksine göre ise BM Gıda ve Tarım Örgütü, sığır etinde yılbaşından bu yana yüzde 8,1'lik bir artışın yaşandığını belirtti. Bu süreçte Türkiye'de ithalata rağmen et fiyatlarındaki yükselişin durdurulamamış olması, Rekabet Kurumu'nun kırmızı et sektöründe rekabeti kısıtlayıcı anlaşma veya kararlar olup olmadığını incelemeye başlamasına neden oldu.