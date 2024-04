Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçim günü ortaya atılan iddialara ilişkin, "Asıl amaç seçimin iptali herhalde. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali" dedi.

CHP, 2 gün önce "Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle 2’si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. CHP Kocaeli İl Başkanlığı’nın bu itirazı, ilçe seçim kurulunca bugün reddedildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, seçimlerle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin AK Parti Körfez İlçe Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

"Bin 395 oy farkı var"

Bu itirazların partilerin hakkı olduğunu ancak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturulmasının vatandaşın iradesine yapılan saygısızlık olduğunu söyleyen Şener Söğüt, "En nihayetinde bu tür itirazlar yapılabilir. Bu tür itirazların kararını verecek olan merciler de bellidir. Bunlar ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, yüksek seçim kurullarıdır. Bu tür kurullar siyasi partilerden oluşmaktadır. İtirazları yapan partilerin de yetkilileri kurul üyesidir. Bu itirazlar buralarda sonuçlandırılır. İlçe seçim kurulundaki süreç bugün itibarıyla tamamlandı. Yapılan itirazlar reddedildi ve şuan gördüğümüz kadarıyla aynı konular il seçim kuruluna itiraz edilmiştir durumda. CHP İl Başkanı il seçim kuruluna itirazında yaptığı açıklamada, özellikle bizim de bu itirazlarına karşılık, oyların yeniden sayılmasına destek olmamızı istemiş. Benim oyların yeniden sayılması, ya da sayılmaması yönünde bir karara müdahale etmem bir kere hukuksuzluk. ’Sayılsın’ ya da ’Sayılmasın’ demekle karara müdahale edilmez, edilemez. Bunun kararını verecek olan yetkili kurullardır. Bu yönde bir karar çıkarsa tabii ki her birimiz saygı duyacağız. Sonuçlar ortada. Bin 395 oy farkı var. Yüzde 1,5’luk farktan bahsediyoruz. Maalesef bu tür algı, spekülasyon milleti galeyana getirmek, tahrik etmek amaçlı" dedi.

"CHP’nin sandık kurulu üyesi yok muydu?"

Başkan Söğüt, seçim günü her sandıkta partilerin kurul üyelerinin bulunduğunu hatırlatarak, "CHP’nin sandık kurulu üyesi yok muydu sandıklarda? Vardı. Bu sandık kurulu üyeleri, sandık sonuç tutanaklarını imzalayıp almadılar mı? Aldılar. Biz aldık. Bizim teşkilatlarımız tutanakları aldı, ıslak imzalı. İlçe seçim kurulunun birleştirme tutanaklarıyla karşılaştırmadılar mı? Neticede o sandık kurulu üyeleri o partini üyesi. Tüm çalışmaları gözetleyen, denetleyen, şahit olan üyeler" diye konuştu.

"Algı yapan itirazlar çok manidar"

Üyelerinin her sandığı kontrol ettiğini söyleyen Söğüt, "Biz her sandığı kontrol ettik. Sonuç rakamlarında AK Parti’nin aldığı oy 34 bin 299. Eğer tutanaklarda bu rakamlardan farklı rakam varsa bu bir maddi hatadır. Bunu ilçe seçim kurullarının görmemesi, dikkate almaması mümkün değil. AK Parti kurulduğu günden bu yana bu çalışmaların içindeyim. Bu tür maddi hatalarla ilgili yaptığımız başvurularda anında yanıt aldık çünkü bu bir maddi hatadır. Sandık tutanağında 10 yazan oy, birleştirme tutanaklarında 20 yazıyorsa bu anında düzeltilir. Her şey ortada açık ve netken, maddi hata olarak itiraz yokken, algı yapan itirazlar manidar bir durumdur" şeklinde konuştu.

"Kaybettiklerini görünce ’Vay efendim elektrik kesildi, yeniden sayılsın’ dediler"

Seçim günü yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Söğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, bizde istemezdik ama arkadaşlar elektrikler saat 23.00’da kesildi. Bu bilgiyi SEDAŞ yetkililerinden aldık. Saat 23.00’da arkadaşlarıma sorduk. Kaldı ki 3 mahallede yarım saat içinde elektrikler tekrar geldi. Buralarda arkadaşlarımız, 1-2 muhtarlık sayımı haricinde, bütün döküm ve sayım işleminin bittiğini ifade etti. Eğer bitmemiş olsaydı, eğer o ortam bu işlemlerin sağlıklı şekilde yapılacağı ortam olmasaydı kendi üyeleri de orada. CHP’nin sandık kurulu üyesi elektrik kesildiğinde oradaydı. Arkadaşlar cep telefonlarının aydınlatmalarını açarak, kalan işlemlerini tamamlamışlar. Özellikle itiraza konu hiçbir tutanak yok. Elektrik kesintisi olan sandıkların hiçbirinde itiraz yok. Polisler anında oy kullanma noktalarına gelmişler. Onların gözetiminde, denetiminde, sandık kurulu üyelerinin denetiminde yapıldı. Arkadaşlarımız, kendi imkanlarıyla aydınlattıkları bir ortamda sayım, döküm işleminin bittiği aşamada rötuş işlemleri yaparak, olayı sonuçlandırdılar. Buradan yola çıkarak ’Oy çalındı’ demek tüm sandık kurulu üyelerine saygısızlık. Kendi kurul üyelerine de haksızlık ve saygısızlık. Siz güvenmişsiniz ve görev vermişsiniz. Sağlıklı ortam değilse, problem çıkartılacak bir durum söz konusu olacaksa müdahale ederdi. Onların da avukatları vardı. Bu işler böyle olur. Ne zaman ki sonuçlar açıklandı kaybettiklerini gördüler, ’Vay efendim elektrik kesildi, yeniden sayılsın’ dediler. Hatta yeniden sayılsın da değil, şerh tutanaklarında ’Yeniden seçim yapılsın’ denildi. Hedef o. İşi farklı noktaya götürmek"

"Bunun izahatı; bu işi sulandırmak, manipüle etmek"

Vatandaşların iradesine sahip çıkacaklarını vurgulayan Söğüt, "Bunun izahatı; bu işi sulandırmak, manipüle etmek, ’Buradan yeniden seçime götürebilir miyiz?’, ’Milletin iradesini yok sayabilir miyiz?’ demek. Bunun izahatı bu arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. 2-3 gündür sosyal medyada herkes bir şeyler yazıyor. Bunlar en hafifiyle bu milletin iradesine saygısızlık. Biz Körfez halkının ortaya koymuş iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

"Akıl tutulmasından başka bir şey değil"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Geçersiz oylar adayların arasındaki farkın 3 katına denk geliyor" iddiasına yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz her seçimde geçersiz oy ile karşılaşırız. Bakıyoruz 5 bin geçersiz oy var. Oran olarak yüzde 5’lere denk geliyor. Körfez’in geçersiz oy oranına bakıyorsunuz da, diğer ilçelerin geçersiz oy oranlarına, Kocaeli’nin ortalamasına, Türkiye’nin ortalamasına bakmıyor musunuz? Yüzde 4 ile 6 arasında değişen geçersiz oy oranları var. Yüzde 6 geçersiz oy oranı olan ilçelerimiz var. Yüzde 4.8 olan var. Hem de CHP’nin kazandığı belediyelerden. Ne yapacağız peki? Hadi oraya da itiraz edelim. Orası da sayılsın. Orada da yeniden seçime gidilsin. Tüm Türkiye’de yeniden seçime gidilsin o zaman. Olur mu? Bu hakikaten akıl tutulmasından başka bir şey değil"

"Yenilen pehlivan güreşe doymaz"

Demokrasiye saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Söğüt, "Arada bin 395 oy farkı var. Asıl amaç seçimin iptali herhalde. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali. Neticede sizin de kazandığınız yerler var" sözlerine ekledi.