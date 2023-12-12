İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’e, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi. İTO’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 1982 yılı mezunu olan Avdagiç’e “Türk şirketlerini dünyada daha fazla söz sahibi hale getirmek ve küresel bir vizyon ile Türkiye’nin ticaret ortamını yenilikçi ve dinamik bir yapıya kavuşturarak, ticari verim ve sosyal faydayı artırmak için gösterdiği çabalar dolayısıyla” fahri doktora diploması verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla üniversitenin Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Avdagiç’e fahri doktora diploması, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından takdim edildi.

“Fahri doktora çocuklarıma bırakacağım en değerli miras ve vasiyet olacak”

"Saraybosna’dan İstanbul’a, İTÜ’den İTO’ya uzanan yolculuk" temasıyla düzenlenen takdim töreninde konuşan Şekib Avdagiç, "Bana göre Türk sanayileşmesinin teorisinin de, pratiğinin de başladığı yer, İTÜ’dür. İTÜ bana şunu öğretti. Mühendislik, bilgi ya da sadece bilim demek değildir. Bilgiyi, teknolojiye dönüştürmektir. İTÜ de böyledir. Mektep ile imalatın birleştiği ve buluştuğu yer İTÜ’dür" ifadelerini kullandı.

“İTÜ teori ise İTO pratiktir” diyen Avdagiç, “İTÜ’nün Türkiye’ye en büyük hediyesi, müteşebbis mühendislerdir” dedi. Fahri doktora unvanının çocuklarına bırakacağı en değerli miras olacağını kaydeden Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Ama aynı zamanda, en büyük vasiyetim olacak. Çünkü çocuklarım bu unvan belgesine baktıkça, memleket için, millet için kendilerinin de yapması gereken ne büyük görevler olduğunu hatırlayacak ve bunu hiç unutmayacaklar."

Şekib Avdagiç kimdir?

1959 yılında Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde doğan Şekib Avdagiç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1982 yılında Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletmecilik İhtisas Programı’nı derece ile bitirdi.

1990’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin kurucu heyetinde yer alan Avdagiç, 2000’e kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008-2011 arasında ise İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği ve Yürütme Kurulu Başkanı görevlerini üstlendi.

Nisan 2018’de İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Şekib Avdagiç, aynı zamanda İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. Başkanlığı ve Teknopark İstanbul A.Ş. Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürüyor.

Avdagiç, 2022 yılında Türk Hava Yolları Bağımsız Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği’ne seçildi. 2023 yılında ise TOBB Başkan Yardımcılığı ile Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Avdagiç, otomotiv sanayinde 50 yıldır faaliyet gösteren şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yapıyor.