Mortal Kombat 11 karakter özellikleri

Mortal Kombat’ın etkileyici uzun oyun listesi, 1992’deki başlangıcından bu yana hiç ara vermedi. Oyun salonlarında, oyuncular birbirleriyle düello yapmak veya atari merdiveni boyunca ilerlemek için mahallelerini atarlardı. Ev konsollarına geçtikten sonra hikayeye daha fazla önem verilecekti, ancak franchise’ı ilk etapta bu kadar popüler kılan harika oyun hala sağlam tutuldu.

Mortal Kombat’ı pakette gerçekten öne çıkaran şey, on ana başlıkta doksanın üzerinde oynanabilir dövüşçü bir yere gelen devasa benzersiz karakter kadrosudur. Mortal Kombat 11 nihayet raflara çıktığında, yirmi sekiz en güçlü dövüşçüyü franchise’ı ödüllendirmek için sıralamak için uygun zaman olduğunu hissettik. Kimin onurlandırılacağını seçerken, kanonda güçleri, oyun oynamadaki kullanışlılıkları ve taraftar topluluğu içindeki yaygınlıkları gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulunduruldu. Listede ayrıca Mortal Kombat’ta ortaya çıkmayan, ancak yine de en iyi savaşçılarla ayak parmaklarına dayanabilen birkaç konuk karakter olacak. Bu listedeki hiç kimseyle kavga etmeyin, yoksa yaratıcısıyla beklenenden daha erken tanışmak istemezsiniz.

Öyleyse gücünüzü test etmeye hazır olun, çünkü işte Mortal Kombat’taki 28 En Güçlü Karakter.

28. Stryker

Kurtis Stryker, ringe çıkan en büyük salaklardan biridir. Orijinal düz giysili görünümü, rakiplerinin hayattan daha büyük tasarımları arasında yersiz hissediyordu. Bununla birlikte sırrı, Mortal Kombat 3’teki en güçlü karakterlerden biri olmasıdır. Neyse ki, 2011’deki Mortal Kombat’ta (veya Mortal Kombat 9) nihayet MK evrenine layık bir estetik ve kişilik kazandıran bir yeniden tasarım aldı. O hala normal bir insan ama şimdi oyunların estetiğine yakışır bir tarzda dövüşüyor.

27. Johnny Cage

Cage, bir dövüş sanatçısı olarak yeteneklerini kanıtlamak için turnuvaya katılan bir aktördür. Shang Tsung’un alçakça planlarını keşfettikten sonra, evini savunmak için Earthrealm’in savaşçılarına katılır. O sadece bir ölümlüdür, ancak korkutucu diğer dünyevi tehditlere karşı kendini korumayı başarır. Kendine ait doğaüstü bir yeteneği de var, özel “Shadow Kick” ve “Shadow Punch”. Bunu nasıl yapabileceği asla açıklanmadı, ama yine de oldukça havalı görünüyor. Dizi boyunca kendini beğenmiş bir Hollywood aktöründen disiplinli bir savaşçıya dönüştüğünü görmek de ilginç.

26. Sonya Blade

Sonya en başından beri oradaydı ve Earthrealm’in turnuvalarda ve istilalarda her zaman savunmasına katkıda bulundu. İlk oyunda ilk turnuvada düşmanı Kano’nun peşinden koştuktan sonra hikayeye dahil oldu. O zamandan beri, hemen hemen her Mortal Kombat oyununda göründü, her fantastik canavarla savaştı ve büyücü ona yolladı. Savaşçıların çoğu gibi, Deadly Alliance olayları sırasında öldürüldü, ancak canlandırıldıktan sonra bir kez daha mücadeleye atladı. Dirilişten sonra savaşmaya devam eden herkes bizim kitabımızda güçlüdür.

25. Batman

İnsan savaşçıların çoğu zaten kanonda yaşıyor ve sık sık kendilerini buldukları aşırı durumlara alışmış olabilirler. Ancak Batman’in böyle bir lüksü yoktu ve bir gün farklı alemlerden sihir kullanan kötü adamlarla hiçbir uyarıda bulunmadan karşı karşıya geldi. Şampiyon olduğu gibi, Bruce Wayne de adım adım attı ve çok sayıda aletini olasılıkları dengelemek için kullandı. DC evrenindeki diğer karakterlerin yanlarında süper güçler var; Batman’in sadece zekası ve teknolojisi var, ama çalışmasını sağlıyor.

24. Mileena

Mileena, Kitana’nın bir klonu olarak başladı, ancak Mortal Kombat 9’da daha eşsiz hale geldi. O, tam olarak mavi temalı savaşçının kız kardeşi değil, karışımda biraz Tarkatan DNA’sı olan bir klon, dolayısıyla korkutucu dişler. Sadece yeteneklere dayanan değerli bir düşman olarak, bozulmuş zihinsel durum ve yamyamlık arzularındaki hoşgörü tarafından daha da tehditkar hale getirildi. Kotal Kahn tahttan indirilmeden ve D’Vorah tarafından bir doz et yiyen parazit verilmeden önce kısa bir süreliğine Outworld’ün hükümdarı olur.

23. Jax Briggs

Zorluklar sadece insanları güçlendirmeye hizmet eder ve Jax Briggs bunun yaşayan kanıtıdır. Güçlü bir şekilde başlar, ancak trajedi kısa süre sonra dizideki görev süresine girer. Mortal Kombat 9 olayları sırasında oyuncular, Jax’in Ermac’ın telekinezi yeteneklerinden korkunç bir şekilde kollarını kaybettiğini görürler. Kısa bir iyileşme sürecinden sonra, gerçek şeyden daha güçlü yeni bir çift metalik uzuvla onun kalınlığına geri döndü. Çoğu kişi böyle bir sakatlıktan sonra onu bırakırdı, ancak Jax bunu sadece birinci raund olarak gördü.

22. Motaro

Motaro’nun Mortal Kombat ile sonu: ArmageddonDizide birkaç kolu olan bazı karakterler var, ancak nadiren dört ayaklı bir canavarın bir maça girdiğini görüyoruz. Motaro bir Centaurian ve Mortal Kombat 3’te bir alt patron olarak çıkış yapıyor. Derisi mermileri yansıtıyor, yani onu yenmenin tek yolu yakın ve kişisel olmak, çoğu insanın dev bir ata karşı yapmaktan daha az hevesli olduğu bir şey. Mortal Kombat: Armageddon’da onu oynanabilir kılmak için dengelendi, ancak iki ayak üzerinde bile görülmesi korkunç bir manzara.

21. Kenshi

Dizi, üç boyuta geçtikten sonra takılıp kalan yeni karakterleri tanıtmakta zorlandı. Ancak Kenshi, görünüşü ve ilginç arka planıyla hayranlarını başından beri etkiledi. Telekinezi ona Ermac tarafından öğretildi ve Outworld’e sızmak için Sonya ve Jax ile güçlerini birleştirdi. Mortal Kombat: Legacy adlı web dizisinde bile yer aldı. Oyunlarda geçirdiği süre, bu listedeki diğer birçok dövüşçüye kıyasla kısa olabilir, ancak sanki başından beri oradaymış gibi, kısa sürede bir dizi dayanak noktası haline geldi.

20. Skarlet

Mortal Kombat fantastik bir oyun ve ilgi çekici bir bilgiye sahip, ancak çekiciliğinin büyük bir kısmı, en yüksek şiddet ve galon kan. Skarlet’in ana özelliği kanı bir silah olarak kullanma ve kullanma yeteneğidir. Mortal Kombat 9 için bir DLC savaşçısı olarak ilk resmi görünümünü yapmadan neredeyse yirmi yıl önce söylentilere göre gizli bir karakter olarak ortaya çıktı. Nihayet resmen kanona girdiğinde, insanlar ondan yeterince alamadı ve ilan edilen ilk karakterden biri oldu. Mortal Kombat 11 için.

19. Alien

Yaratık veya Xenomorph, sinema tarihinin en korkutucu canavarlarından biridir. Sadece görünüşte acayip olmakla kalmaz, aynı zamanda insanları acı verici bir şekilde gönderir ve daha da kötüsü onları yavruları için konukçu olarak kullanır. Üstelik akılsız görünseler de, bu tür şaşırtıcı derecede zeki ve kurnazdır. Tüm bunlar, kaba fiziksel gücü ile karıştırıldığında, onu Mortal Kombat için zorlu bir konuk karakter haline getiriyor. Açmak bile, kanının çoğu yüzeyi aşındırmasına ve çoğu insanın derisinde yanmasına neden olur.

18. Kitana

Kitana, bu listedeki bazı savaşçılar kadar etkileyici görünmeyebilir, ancak görünüşler genellikle aldatıcıdır. Mortal Kombat 2’de ilk kez göründükten sonra, uzman oyuncular onun potansiyelini hızla fark etti. Zamanlamada ustalaşan biri, onun çeşitli özel hareket seti uzun kombinasyonları bir araya getirmek için kullanılabilir. Kombo yetenekleri devam filminde zayıfladı, ancak yine de yarışmacı etrafında sağlam kaldı. Bunun da ötesinde, o zamandan beri neredeyse her oyunda oynanabilir bir karakter olarak kaldı ve genellikle hikayede önemli bir rol oynadı.

17. Predator

Bu yabancı tür sadece av için yaşar ve Mortal Kombat oyunlarını mükemmel bir ezilme alanı haline getirir. El ele, bu vahşi hayvanlar hesaba katılması gereken bir güçtür. Bunu ileri teknolojileriyle birleştirirseniz zor bir çerez olur. İnsanların kafataslarını söküp onları kupa olarak iddia etmenin heyecanını yaşıyor ve savaşta başka bir menfaati yok. Ya fethetmek ya da savunmak için savaşan diğer birçok dövüşçünün aksine, Predator savaşın bir araç değil, sonu olduğunu görür.

16. Sub-Zero

Sub-Zero’nun tüm Mortal Kombat serisinin yüzü olduğu iddia edilebilir. Diziyi zar zor duyan insanlar bile karaktere ve onun hareket setine aşinadır. Buz topuyla, birini harikaya göndermek için yapması gereken tek şey onları dondurmak ve onları biraz devirip sayısız parçalara ayırmaktır. Bu olduğu gibi verimli olsa da, Sub-Zero her zaman her yerde kanlı avların zevkine, buzlu düşmanları yaratıcı bir şekilde göndermenin yeni yollarını bulur.

15. Scorpion

Hayranlar, iki ninjadan hangisinin daha güçlü olduğunu durmaksızın tartışabilirler, ancak Scorpion’un onu Sub-Zero’nun hemen önüne koyan birkaç şeyi vardır. Birincisi, savaşta düştükten sonra neredeyse ölümsüz. İkincisi, ışınlanmasından düşmanları serbest vuruş için çeken ikonik mızrağa kadar hareket seti inanılmaz. Ek olarak, maskesi kaldırıldığında yüzü yanan bir kafatası gibi görünür; bundan daha korkutucu bir şey yok. Sub-Zero’nun onu bir kez dövdüğü doğru olsa da, Scorpion şimdi daha sert bir direnç gösteriyor

14. Goro

Goro, oyun salonlarında sayısız Mortal Kombat hayranı için önemli bir engeldi. Atari modunda yollarını tırmandıktan sonra Goro gelir ve kıçlarını bir tepside onlara uzatır ve çeyrek geçe yemek yer. Bir dövüş oyunundaki en zor patronlardan biri kadar kolayca duruyor, ancak listede olmasının tek nedeni bu değil. Bu dört silahlı Shokan her zaman kahramanların yolundadır ve genellikle yenilmeden önce birkaçını dışarı çıkarır. İlk Mortal Kombat filmi, gerçek hayatta da korkunç görüneceğini gösteriyor.

13. Kintaro

Kintaro ilk olarak Mortal Kombat II’de tanıtıldı. Her şeyin daha büyük olması gerektiği şeklindeki klasik devam felsefesine uygun olarak Kintaro, Goro’dan bir adım ötede hizmet ediyor. İkisi de Shokan, ancak bu kedi temalı olanı oldukça büyük ve daha güçlü. Selefi kadar ikonik olmayabilir, ancak ikisi baştan sona gidecek olsaydı, Kintaro kesinlikle Goro’nun numarasına sahip olacaktı. Ayrıca Mortal Kombat’ın son patronlarından biri olarak görev yaptı: korkunç bir ölümün kurbanı olduğu Shaolin Monks.

12. Shang-Tsung

Shang Tsung kendi başına tehditkar görünmüyor, ancak onu gerçek bir tehdit haline getiren ruhları çalma yeteneği. Zavallı kurbanlarından herhangi birinin görüntüsünü almakla kalmaz, aynı zamanda onların bilgi ve yeteneklerini de emer. Bununla neredeyse yenilmez hale gelir. Mortal Kombat turnuvasını neredeyse on kez üst üste kazandı, ancak Earthrealm’in son olası fırsatında en iyisi oldu. Diyar fethetme planları gerçekten işe yararsa, listede daha üst sıralarda yer alırdı. Kendini hayatta tutacak kadar zeki ama krallıkları gasp edecek kadar değil.

11. Liu Kang

Liu Kang, orijinal üçlemenin kahramanıdır. Diğer kahramanların çoğunun kendi gündemleri olsa da, bu Monk tamamen erdemli nedenlerle savaşıyor ve üç kez de günü kurtarıyor. Tek başına dövüş yeteneği etkileyicidir, ancak özel yetenekleri onu diğer insan savaşçılardan bir adım önde tutar. Bisikleti kıran bir fiziği var, elleriyle alevler atabiliyor ve merdiveni ilk üç oyunun en unutulmaz ölümlerinden birinde yer alan bir ejderhaya dönüşebiliyor.

10. Ermac

Bu esrarengiz savaşçı listenin bu kadar üst sıralarına ait bir güç gibi görünmeyebilir, ancak arka planına yakından bakıldığında bunun aksini ortaya çıkarır. Başlangıç ​​olarak, telekinezi konusundaki yeteneği, benzer yeteneklere sahip diğer dövüşçülerin yapabileceklerinin çok ötesine uzanıyor – Jax Briggs’in zor yoldan öğrendiği bir şey. İkinci olarak, Mortal Kombat: Deception’da Liu Kang’in birçok Earthrealm savaşçısının hapsedilmiş ruhlarını kurtarmasına yardım eder. Onun tek amacı Shao Kahn’a hizmet etmek için yaratıldığı düşünüldüğünde, bu ruhlar karışımı hayatında çok şey yaptı.

9. Shinnok

Bu rezil Elder God, resmi bir çıkış yapmadan önce bir süredir perde arkasındaydı ve Mortal Kombat 4 ve X’in ana düşmanlığı dışında hala spot ışığında fazla zaman geçirmedi. Shinnok’un hikayeleri genellikle bir Güçlü dövüşçüleri kolayca yok etmek için kullandığı özel muska ve hatta Raiden’i yirmi yıldan fazla bir süre içinde tuzağa düşürüyor. Kanonun bu noktasında, gök gürültüsü tanrısı tarafından şiddetle sevk edildi, ancak Mortal Kombat’ta kimse ölümden sonra sonsuza kadar kalmaz.

8. Quan Chi

Quan Chi, çoğu insanın takip edebileceğinden daha fazla karakterde sefalet yarattı. İlk önce Shinnok ile ittifak halinde sahneye çıktı, ancak tipik hilesi ile tanrıyı hızla arkadan bıçakladı. Ovası engellendiğinde, kısa süre sonra Deadly Alliance’ta Shang Tsung ile bir bağlılık oluşturmak için kaçarak sürgüne gönderilir. Yine de kötü zekasından daha fazlasıyla dikkat çekiyor. Popülerlik açısından, Mortal Kombat 3’ten sonra kesim yapmak için tanıtılan tek karakter olan 2011’in Mortal Kombat’ına dahil edilecek kadar sevildi.

7. Kotal Kahn

Mortal Kombat evreninde tanrılar bol miktarda bulunur, ancak çok azının Kotal Kahn kadar çarpıcı bir varlığı vardır. Canon’da, Mileena’nın Outworld’deki taht iddiasına şiddetle itiraz etmeden önce Earthrealm’de insanlar tarafından ibadet edildi. Mortal Kombat X’in hikaye modu, ikisi arasındaki savaşı ve krallığı nihai olarak ele geçirmesini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıca Earthrealm’in kaderi hakkında hiçbir endişesi yok, yani ortaya çıktığı her zaman gezegen için asla iyi bir işaret değil. Son oyunun sonunda kaderi belirsiz, ancak Mortal Kombat 11 için geri döneceği doğrulandı.

6. Süpermen

Bu listede daha da üst sıralarda olacağını düşünebilirsiniz, ancak Mortal Kombat Vs. DC Universe, büyünün varlığının Çelik Adam’ı bu savaşçılara, büyücülere ve tanrılara karşı nasıl dezavantajlı duruma düşürdüğünü açıklıyor. Yine de, bu koşullar altındaki zayıflığına rağmen kendisini mücadelenin içine sokma isteği, Süpermen’in gücü tam potansiyele sahip olmasa bile hala hesaba katılması gereken bir güç olduğunu kanıtlıyor. Efsanevi kahraman, Raiden ile birlikte, günü Shao Kahn ve Darkseid’e karşı 2008 crossover unvanına karşı kurtardı.

5. Kratos

God of War’ın varlığından tamamen habersiz birine Kratos’un bir resmini gösterirseniz, onun tamamen orijinal bir Mortal Kombat karakteri olduğunu düşünürlerdi. Kaos bıçaklarından külle aşılanmış cilde kadar tasarımıyla ilgili her şey, şiddetli dövüş oyunu evreninde kendini evinde gibi hissediyor. Efsanevi karakterin becerileri, en güçlü dövüşçülerinkilere de uyacak kadar fazlasıyla yeterli. Kratos’un kendi evreninde kahvaltıda tanrıları yer, bu yüzden buradaki doğaüstü varlıklar daha önce görmediği hiçbir şey değildir.

4. Blaze

Blaze, devasa bir insansı ateş figürü olarak görünür, ancak o bir tanktan daha fazlasıdır. Asıl amacı, krallığın güçlerinin kontrol altında tutulmasını sağlamaktı, ancak yaratılışından kısa bir süre sonra köleleştirildi. Esaretten serbest bırakıldıktan sonra, tüm savaşçılar arasında son bir savaş düzenleyerek Mortal Kombat: Armageddon olaylarını başlattı. İlginçtir ki, Mortal Kombat 2’deki Pit sahnesi için arka plan dekorasyonundan başka bir şey olarak başlamadı. Yeni zaman çizelgesinde henüz görünmedi, ancak umarım bu yakında düzeltildi.

3. Raiden

Gök gürültüsü tanrısı, Earthrealm’in uysal sakinlerini savunmakla görevlendirilmiştir. İşinde iyidir, korkunç ve görünüşte kötü şeyler yapmak da dahil olmak üzere gezegenin güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Mortal Kombat 9’da yeniden başlatılan zaman çizelgesi, Shao Kahn’ın Armageddon sonunda nihai zaferini önlemek için zamanında kendisine gönderdiği bir mesajdan kaynaklandı. Yaklaşan Mortal Kombat 11’de artık yumuşak bir şekilde konuşmuyor, bunun yerine Earthrealm’in güvenliğini tehdit eden herhangi bir güce hızlı ve acımasız adalet gönderiyor.

2. Shao Kahn

Shao Kahn saf bir kötüdür, yalnızca güç arzusundan kaynaklanır. Bunun ötesinde, hak edip etmediklerine bakılmaksızın, insanlara acı çektirmekten keyif alıyor gibi görünüyor. Pislik olsa da, çok âlem egemenliği arayışında kendisini yüzüğe koymaktan fazlasıyla istekli olduğu gerçeğine saygısızlık edilemez. Minyonları işi yeterince yapamayınca, imparator yere atar ve rakiplerin çoğunu en iyi hale getirme becerisine sahiptir. Mortal Kombat 9, nihayetinde Armageddon’da Blaze’i yendiğini ve zaman çizelgesinin sıfırlanmasına neden olduğunu ortaya koyuyor.

1. Kronika

Bu esrarengiz figür hakkında çok az şey biliniyor, ancak Mortal Kombat evreninin gördüğü en yıkıcı derecede güçlü varlık olarak şekilleniyor. Savaşta hüneri bilinmemektedir, ancak zamanı kontrol etme yeteneğine sahiptir, şimdiye kadar başka hiçbir karakterin yapamadığı bir şey. Amacı, Raiden’i diyarlar arasındaki dengeyi koruyamayacak kadar güçlü bulduktan sonra zaman çizelgesini sıfırlamaktır. Yeteneklerinin bir sonucu olarak, Mortal Kombat 11, klasik karakterlerin eski ve yeni versiyonlarının buluştuğunu ve etkileşim kurduğunu görecek.

En sevdiğin Mortal Kombat karakterleri kimler? Yorumlarda bize bildirin!