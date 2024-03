İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Genel Sekreteri Ali Cengiz Gültekin, Türk-Amerikan Ticaret Odası (Güney) (Turkish American Chamber of Commerce of the South – TACCS) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Cengiz Gültekin, keşfedilmemiş bölgelere öncülük etmek, pazar zorluklarının uçurumları üzerinde köprüler kurmak ve Türk-Amerikan şirketlerinin nesiller boyu ileriye giden yolunu aydınlatmak maksadıyla

önemli işler ortaya koyan Türk-Amerikan Ticaret Odası (Güney) (TACCS)’nın Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yurtdışı temsilcilikleri ve pazar çalışmaları kapsamında Miami’de yer alan Türk- Amerikan Ticaret Odası (Güney) (TACCS) ile iletişime geçen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Genel Sekreteri Ali Cengiz Gültekin, İstanbul’da gerçekleştirilen DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Toplantısına davet edildi. Burada TACCS Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çevikel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile istişareler gerçekleştiren Genel Sekreter Ali Cengiz Gültekin, İnegöl sanayicileri için hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahsetti.

Aktarılan projeler sonucu olumlu geri dönüşler alan Gültekin, TACCS heyetini İnegöl’e davet etti. Kısa süre önce İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden TACCS Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çevikel ve Başkan Yardımcısı Dr. Ruhi Balcı 29 Şubat-02 Mart tarihinde Miami’de düzenlenecek olan HOME DECO EXPO Fuarı ile alakalı olarak Amerika pazarı, izlenmesi gereken stratejiler ve kurulabilecek bağlantılar hakkında bilgiler verdiler.

Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Genel Sekreteri Ali Cengiz Gültekin, Türk-Amerikan Ticaret Odası (Güney) (TACCS) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çevikel tarafından Kurul Üyeliğine davet edildi.

Türkiye’de faal görevi sürerken yönetim kuruluna seçilen ilk kişi olan Ali Cengiz Gültekin, hedefinin önce İnegöl, sonrasında ise Türkiye ve Amerika ilişkilerinde köprü kurmak olduğunu söyledi. Kurulacak köprünün öncelikle ülkemize sonrasında şehrimize istihdam sağlayıp ticaret hacmini genişleteceğini de belirten Gültekin geçtiğimizi hafta Amerika’da gerçekleşen “HOME DECO EXPO” mobilya fuarının bu köprünün temellerini atmış olduğunu ve İnegöllü mobilyacılarımızın ticaretleri için yeni bir vizyon katacağını belirtti.