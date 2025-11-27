“RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK”

Maça ilişkin konuşan Güldüren, rakiplerinin ligde koşan ve mücadele eden ekiplerden biri olduğuna dikkat çekerek, “85 ve 92. dakikalarda en çok puan alan takımdı. Biz bunun bilincindeydik. Takımımız gücü, teknik kapasitesi ve mücadele gücü yüksek oyunculardan kurulu.” dedi.

“İSTEYEN VE MÜCADELE EDEN FUTBOLCU TOPLULUĞUMUZ VAR”

Sezon hazırlıklarının 11 Temmuz’da başladığını hatırlatan Güldüren, “O günden bu yana Türkiye’nin en fazla antrenman yapan kulüplerinden biriyiz. Hiçbir antrenmanı kaçırmayan, isteyen ve mücadele eden bir futbolcu topluluğumuz var.” ifadelerini kullandı.

“PLAY-OFF’U OYNAMAK İSTİYORUZ”

İnegölspor’un 12 haftada 23 puan topladığına vurgu yapan teknik adam İsmail Güldüren, “Hedeflediğimiz doğrultuda ilerlersek play-off’u oynamak istiyoruz. Ancak biz hedefe değil maç maç bakıyoruz. Bu doğrultuda da istediğimiz ve arzuladığımız hedefi yakalayacağımıza inancımız tam.” diye konuştu.

“TÜM OYUNCULARIMIZ DEĞERLİ”

Takımdaki bütün futbolculardan memnun olduğunu söyleyen Güldüren, “Devre arasına kadar puanlarımızı toplayıp puan tablosunda iyi yerlerde olmak istiyoruz.” dedi.

“ERZİNCAN HAZIRLIKLARIMIZA BAŞLADIK”

Hafta sonu oynayacakları Anagold 24 Erzincanspor maçına da değinen Güldüren, “İki gün İnegöl’de çalışacağız. Cumartesi günü Erzincan’da antrenman yapıp maça hazır şekilde çıkacağız.” dedi.

“DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Güldüren son olarak yönetim, taraftar ve İnegöl halkına teşekkür etti: “Kalbi temiz ve İnegöl için mücadele eden bir futbolcu topluluğumuz var. Bizi destekleyen yönetimimize, taraftarımıza ve İnegöl’ümüze çok teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.