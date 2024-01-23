İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın saat 10.30'da TBMM konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklayacak. Gözler merakla beklene adayın açıklanacağı o saate çevrilmişken, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Saymaz sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Cengiz Topel Yıldırım olacağını iddia etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Yılmaz paylaşımında şu sözlere değindi;

“İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Yıldırım’ın adaylığı Çarşamba günü açıklanacak. Eski Ankaragücü Başkanı Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun danışmanıydı. Yıldırım’ın adı 2014 ve 2019 seçimlerinde CHP’nin Ankara adaylığı için geçmişti.” Nihat Acar CHP'den istifa etti

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

17 Ağustos 1964 tarihinde Kozaklı’da dört çocuklu Yıldırım ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu, Etlik Ortaokulu ve Ankara Lisesi’nde okumasının ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu1972’de Galatasaray-Ankaragücü Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını izlediği gün, “Ankaragüçlü” oldu. 2008’de, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda yer aldı. 2009’da ise, delegelerin tamamının oylarıyla Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.



2016 yılından beri ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı görevini sürdürüyor.