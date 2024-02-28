İYİ PARTİ, BAŞKAN ADAYI SEVDA ÖZCAN;

“İNEGÖL’Ü ORTAK AKIL MASASI İLE YÖNETECEĞİZ”

Projelerini açıklamaya devam eden İYİ Parti adayı Sevda Özcan, İnegöl Belediye Başkanlığı makamının 300 bini aşkın insanı temsil ettiğini ancak belediye başkanlarının seçildikten sonra kendi fikir ve düşüncelerine yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.

İnegöl’ün gelişime açık çok özel bir yer olduğunu söyleyen Özcan, “İş dünyamız takdire şayan hizmetler yapıyor. İlçemizde Mobiliyum AVM başta olmak üzere bir çok AVM sektöre büyük bir zenginlik kattı. Avrupa ülkelerinde bile eşi benzeri yok. İnegöl-Bursa karayolu mobilya vadisine dönüştü. Yine iş dünyamızın baskıları ile kurulan OSB’lerimizde devasa büyüklükte fabrikalar kuruldu. Belediyemizin Mobiliyum AVM projesi kadar güzel bir projesini gösterebilir misiniz?” diye konuştu.

İş dünyası ve STK’lardan oluşturacakları ortak akıl masasında kimlerin yer alacağını da söyleyen Özcan, “ Türkiye’de bir çok spor kulübü borç batağındayken İnegöl’de 2 profesyonel kulüp ve on’larca amatör kulübümüz inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bazı derneklerimiz uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyorlar. Yine çoğu muhtarlarımız belediyeden daha iyi çalışıyor. Oda başkanlarımız çok aktif. Ama biz zenginliklerimizin farkında değiliz. İnegöl’ün gerçek gücünü İnegöl için harekete geçirmemiz gerekiyor. Seçildiğimizde İş dünyası STK’larımız, oda ve dernek başkanlarımız, spor kulübü başkanları, muhtar temsilcileri ve siyasi partilerimizin belirleyeceği birer isimle ortak akıl masasını kuracağız. Fikirler burada tartışılacak. İnegöl’ün kısa , orta ve uzun vadeli projeleri ortak akıl masası tarafından hayata geçirilecek” diye konuştu.

Kaynak: ÖZNUR DEDE