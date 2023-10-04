İYİ Partili Ercan Özel yerel seçimlerde Yenişehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Yenişehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan İYİ Parti Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Özel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyredebilmek, dayanabilecek en güç zorluklardan biridir. Hayatımın en verimli dönemleri Belediyecilik hizmetleri ile geçti. Diline, dinine, rengine, ırkına, partisine bakmadan nerede bir mağdur, nerede bir ihtiyaç sahibi, nerede desteğe ihtiyacı olan bir kişi görsem onun derdini kendi derdim bildim. Yenişehir ve Yenişehir insanının geleceği için her türlü fedakârlığa göğüs gerdim. Çünkü bizim Yenişehir’e dair bir sözümüz, iddiamız var. Memleket diye bir meselemiz, millet diye bir derdimiz var. Huzur, güven, adalet diye bir idealimiz var. İşte bu gayeyle taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman kaçmadık.

Meclis üyeliğimiz ve ilçe başkanlığımız dönemlerin de teşkilat mensuplarımız ile birlikte birçok önemli çalışmalara imza atarak oldukça başarılı bir dönem geçirdik. Teşkilatımızın kıymetli yöneticilerine, emektarlarına ve üyelerimize bu başarıya yaptıkları katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken amacımızın Yenişehir’e ve halkımıza hizmet olduğunu söyledik. Dün olduğu gibi bugünde bu mücadelemize ilk gün ki heyecanımız ile devam ediyoruz. Bu süreçte mağduriyetlerini bize bildiren hemşerilerimizin sorunlarını, hiçbir ayrım yapmadan çözmeye yoğunlaştık.

İktidar olmadığımız halde verdiğimiz yazılı ve sözlü önergeler ile birçok sorunun çözülmesine öncülük ettik. Kırsal Mahallelere toplu taşıma hizmetinin sağlanması, sokak çeşmelerinin kullanıma açılması, Kuzey çevre yolundaki Bilecik yolu kavşağına trafik işaretleri ve lambası koyulması, Yenişehir/Reşadiye ve İznik/Mustafalı arasındaki yolun genişletilmesi ve sathi kaplama yapılması, şehir içi sokak ve caddelerin yanında, birçok köy yolunun düzenlenmesi ve asfaltlanması, bazı kırsal mahallelerimize su deposu yapımı, İstiklal Caddesinin üstünün kapatılması, bazı sokaklarımıza kasis yapılması ve daha sayamayacağımız birçok hizmetin ilçemize getirilmesine vesile olduk.

Bu süreçte Genel Merkez Yöneticilerim, milletvekillerim, il başkanım, il - ilçe yöneticilerim, teşkilat mensuplarım, Yenişehirli hemşerilerim ve özellikle ailem ile istişarelerde bulundum. Çiftçisinden işçisine, esnafından memuruna, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, köylüsünden kentlisine Yenişehir’de yaşayan halkımızın taleplerini dinleyerek, nasıl bir Yenişehir’de yaşamak istediklerine dair değerlendirmelerini aldım.

Yaptığım istişare ve değerlendirmeler neticesinde, Genel Merkezimizin GNBŞK.01.17.45/1264 sayılı genelgesinde ki tavsiye kararı üzerine, Yenişehirli hemşerilerime yaşanabilir bir şehirde yaşam hakkı sağlama gayesiyle, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde istisnasız tüm Yenişehir halkının Belediye Başkan Adayı olmak ve onların geleceğe daha bir güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla ilçe başkanlığı görevimi bırakıyorum.