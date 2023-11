İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, Türkiye'nin siyasi gündemine dair önemli bir açıklama yaparak şunları ifade etti;

İktidarın her müjdesinin ardından yapılan haksızlık ve adaletsizlikleri konuşmaktan bizler yorulduk.

Adil olun, haksızlık yapmayın, yıllarca prim ödeyen emeklilerimize Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla hükümetin ilk önce her emekliye 5.000 tl vereceğini ilan edip ,sonra çiftçi ve çalışan emeklileri ayırması ve söz verilen 5.000 tl ödemeyi yapmayıp ayrımcılık ve adaletsizlik yapması kabul edilemez.Yüksek maliyetler ile üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan çiftçi emeklimiz bir kez daha cezalandırıldı.Emekli olduğu halde yaşam şartlarının zorluğundan çalışmak zorunda kalan emeklimiz cezalandırıldı.Bir an önce yapılan bu haksızlığın giderilmesi için Bursa Milletvekillerimiz aracılığıyla konuyu meclise gündemine taşımalarını ve takipçileri olmalarını talep ediyoruz.Hükümetin biz yaptık oldu mantığını asla kabul etmiyoruz. İyi Parti İnegöl Yönetimi olarak her hukuksuz ve adaletsizlikte milletimizin yanında olduğumuzu arz ederim.