Alanya ilçesinde gerçekleşen olayda, 70 yaşındaki Fatma Sevinç'in öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 49 yaşındaki Süleyman Sevinç, ilk duruşmada susma hakkını kullanacağını belirtti. Ağabey Ümit Sevinç ise kardeşinden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Cinayetten bir gün önce annemle konuşmuştuk. 'Bana bir şey yapmasından korkuyorum' dedi. Sabah eve gittim. Elbise dolabını açtığımda annemin kanlı cesedi önüme düştü. Kardeşimden şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Olay, Hacet Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Fatma Sevinç'in oğlu Ümit Sevinç, annesinden haber alamayınca çilingir yardımıyla eve gittiğinde annesinin ölü bulunması üzerine, polis soruşturma başlattı. İlk incelemede, Fatma Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Komşuların ifadesine göre, cinayet gününden önce anne ve oğul arasında tartışma sesleri duyulmuştu.

Susma hakkını kullandı

Cinayet şüphelisi olarak aranan Süleyman Sevinç, 7 Mayıs'ta Antalya'da yakalandı. Tutuklanmasının ardından Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Sevinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı. İlk ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini belirten Süleyman Sevinç, iddianameyi okumadığını ve bir sonraki mahkemede kendisini savunacağını söyledi.

Olayın tanığı olan arkadaşı A.K., Süleyman Sevinç'in kendisini arayarak "Sır tutar mısın, bir şey yaptım" dediğini ve eski eşine bir şey yapmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti. A.K. ayrıca, Süleyman Sevinç'in polis tarafından yakalanması durumunda kendisini öldürüp denize atacağını söylediğini belirtti.

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Duruşmada söz alan Ümit Sevinç, cinayetin yaşandığı gün annesiyle konuştuklarını ve annesinin korktuğunu belirttiğini dile getirdi. Psikolojik sorunlarının olmadığını ancak uyuşturucu kullandığını söyleyen Ümit Sevinç, kardeşinden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.