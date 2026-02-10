Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında yapılan toplantıya Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilgili kurumların temsilcileri ve bölge muhtarları katıldı. Toplantının ardından Bursa Valiliği'nde yapılan paylaşımda; “Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Sayın Valimizin başkanlığında; Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı, ilgili kurum temsilcileri ve bölge muhtarlarının katılımıyla toplantı yaptı” ifadeleri kullanıldı.

CHP TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantının sosyal medyada paylaşılmasının ardından İYİ Parti ve CHP yönetiminden peş peşe tepki açıklamaları geldi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, açıklaması şu şekilde:

“Bursa Valiliği tarafından kamuoyuna duyurulan “Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı”, AKP’nin yıllardır sürdürdüğü ve demokratik teamülleri yok sayan yönetim anlayışının Bursa’daki son tezahürüdür. Bu toplantıya ne Bursa’nın halk tarafından seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ne Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı olarak ben ne de partimizin milletvekilleri davet edilmiştir. Bu tablo, bir “ihmal” ya da “protokol hatası” değil, bilinçli bir siyasi tercihtir. Açık konuşalım: Bu yaklaşım, sandıkta kaybettikleri Bursa’yı masa başında geri alma hevesinin sonuçlarından bir tanesidir. Bu yaklaşım, halkın iradesini içine sindiremeyenlerin devlet gücünü bir parti aygıtı gibi kullanma alışkanlığının sonucudur. Bursa halkı, 31 Mart’ta çok net bir karar vermiştir. Halkımız bu kenti; Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e, ilçe belediye başkanlarımıza ve halkçı, katılımcı bir yönetim anlayışına emanet etmiştir. Bu iradeyi yok sayan her tutum, doğrudan Bursa halkına karşı alınmış bir tavırdır. Vali Erol Ayyıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantıda, kentin seçilmiş yöneticilerinin dışlanması; devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesidir. Valilik makamı, bir siyasi partinin il binası değildir. Devlet, bir partinin değil; 86 milyonun devletidir. Türkiye Cumhuriyet bir parti devleti değildir, hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunun net olarak bilinmesi gerekir. Buradan Bursa Valisine soruyoruz: Siz, 3,5 milyon Bursalının mı valisisiniz yoksa bir siyasi partinin mi valisisiniz? Bir diğer vahim olan husus da bu dışlayıcı yaklaşımın ardından AKP İl Başkanı’nın yaptığı açıklamalarla gerçekleri çarpıtma çabası... Bursa’nın yıllardır çözülemeyen, bilinçli biçimde plansız bırakılan ve içinden çıkılmaz hale getirilen tüm sorunları, AKP iktidarının yönetim anlayışının doğrudan sonucudur. Yıllardır “müjde” diye Bursalılara sunulan açıklamalarla geçiştirilen hastane sorunu çözülmüş müdür? Her seçim öncesi yeniden vaat edilen hızlı tren Bursa’ya gelmiş midir? Hava kirliliğiyle mücadelede somut ve kalıcı adımlar atılmış mıdır? Deprem gerçeği karşısında kentsel dönüşüm, ranttan arındırılmış, bilimsel ve halkçı bir anlayışla hayata geçirilmiş midir? Yeşil alanlar korunmuş, Bursa’nın tarım alanları ve su havzaları güvence altına alınmış mıdır? Elbette hayır... Bursa’yı yönettikleri dönem boyunca bu başlıkların hiçbirinde kalıcı, planlı ve halkın yararını esas alan çözümler üretemeyenler; bugün çıkıp CHP’li belediyeleri hedef alarak kendi sorumluluklarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Bursa’nın kaybedilen yıllarının hesabını vermek yerine, algı siyasetiyle gerçekleri ters yüz etmeye çabalayan bu anlayış, artık Bursalıları kandıramamaktadır. CHP’li belediyeler, göreve geldikleri ilk günden itibaren Bursa’da bilimsel, planlı ve insan odaklı çalışmalarını başlattı ve bunu başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca kimse şunu da unutmasın: Bursa’nın Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri vardır. İnanıyoruz ki Bursa halkı, bu iradeyi önümüzdeki seçimlerde daha da güçlendirecektir. “Parti devleti” hevesinizi Bursa halkının iradesiyle kursağınızda bıraktık. Bırakmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Bursa’yı ilgilendiren her projede şeffaflığı, katılımcılığı ve halkın seçtiği yöneticilerin sürece dahil edilmesini savunmaya devam edeceğiz. Bursa’yı talimatlarla, yerel iradeyi yok sayarak yönetmeye çalışan anlayışa dün boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz.”

“AK PARTİNİN VALİSİ OLMUŞSUNUZ”

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise şu ifadeleri kullandı; “Sayın Vali, Bursa Milletvekilleri demişsiniz ancak sadece Ak Parti Milletvekillerini davet etmişsiniz. Türk Devlet ciddiyeti bu değildir, devletin değil Ak Partinin Valisi olmuşsunuz, çok yazık.”