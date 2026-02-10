Ülkede faaliyet gösteren tüm şirketlerde çalışanlar, ücretlerin yaşam koşullarını karşılamadığı gerekçesiyle son dönemde art arda protesto ve grevler düzenliyor. Düşük iş gücü maliyeti avantajıyla Mısır’a yönelen firmalar için ise bu tablo yeni bir risk alanı yaratmış durumda.

Özellikle Türk tekstil üreticilerinin, çalışan maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle peş peşe yatırım yaptığı Mısır’da başlayan işçi eylemleri, üretim süreçlerini sekteye uğratma potansiyeli taşıyor.

Bu kapsamda, Mısır’a yatırım yapan ilk Türk firmalarından Yeşim Grubu’na bağlı spor giyim üreticisi Jade Textile Egypt’te çalışan işçiler, sunulan yıllık zam teklifini kabul etmeyerek 10. Ramazan Şehri’ndeki tesiste greve başladı.

HaberHurriyeti’nden Özlem Ermiş Beyhan’ın aktardığı bilgilere göre işçiler, aylık 10 bin Mısır lirası (yaklaşık 210 dolar, 9 bin 300 TL) ücret talebinde bulunuyor.

Mısır basınında yer alan haberlerde ise ücret anlaşmazlığının yalnızca 10. Ramazan’daki tesisle sınırlı kalmadığı, Borg El Arab ve İsmailiye’de bulunan fabrikalarda da benzer taleplerin gündeme geldiği ifade ediliyor.

TÜRKİYE’DEKİ ASGARİ ÜCRETİN YARISINI VERSELER…

Mısır medyasına konuşan işçiler şöyle dedi:

“Şirket Nike, Tommy ve Lacoste gibi küresel markalar için üretim yaparak dolar üzerinden büyük kârlar elde ederken biz bu durumda kalıyoruz.Bize şirketin Türkiye’deki işçilerinin ücretlerinin yarısını bile verseler yeter. Onlar bizim meslektaşlarımız değil mi? Hepimiz aynı şirketin çalışanları değil miyiz?”

Mısır’da asgari ücretin yaklaşık 150 dolar seviyesinde olması, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketleri açısından giderek daha hassas bir konuya dönüşüyor. Mısır’daki Türk sermayeli fabrikalarda çalışan işçiler, aynı firmaların Türkiye’deki tesislerinde asgari ücretin yaklaşık 620 dolar düzeyinde olduğunu biliyor. Bu tablo, yalnızca tekil şirketler için değil, son dönemde Mısır’da art arda yatırım yapan tüm Türk firmaları açısından potansiyel bir risk alanı olarak değerlendiriliyor.

Bu sürecin öne çıkan örneklerinden biri olan Jade Textile Egypt, Mısır’daki üretim faaliyetlerine 2008 yılında Borg El Arab kentinde başladı. Şirket, 2009’da 10. Ramazan Şehri’ndeki fabrikasını devreye alırken, 2018 yılında Borg El Arab’da ikinci bir tesis açtı ve aynı yıl İsmailiye’de üretime geçti. Sonraki yıllarda İsmailiye’de iki ek tesis daha kuran grup, bugün Nike, Under Armour, Tommy Hilfiger ve Lacoste gibi küresel markaların önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Öte yandan Türk şirketlerinin Mısır’daki ağırlığı giderek artıyor. Ülkede yaşanan işçi sorunları, Mısır’ın en büyük işverenleri arasına giren Türk firmalarını doğrudan ilgilendiriyor. 2025 yılı itibarıyla Türk şirketlerinin Mısır’da başlattığı yeni yatırımların toplam tutarının 500 milyon doları aştığı belirtilirken, çok sayıda Türk tekstil firmasının da üretimini ülkeye kaydırma hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda Nil Örme San. ve Tic. A.Ş., Qantara West Endüstri Bölgesi’nde yaklaşık 35 milyon dolarlık yatırımla büyük ölçekli bir tekstil ve konfeksiyon fabrikası kurmak için anlaşma imzaladı. Şirketin üretiminin büyük bölümünün ihracata yönelik olması planlanıyor.

Ayrıca Ulusoy Tekstil de Süveyş Kanalı Serbest Bölgesi’nde 18 milyon dolarlık bir yatırım için sözleşme imzaladı. Bu tesiste ağırlıklı olarak iplik ve eğirme üretimine odaklanılması hedefleniyor.

Şahinler Holding, Mısır’da hazır giyim ve spor giyim alanında 100 milyon doları aşan yatırım planlıyor; üçüncü spor giyim fabrikasını tamamlamayı ve dördüncü tesis ile kapasiteyi ciddi şekilde artırmayı hedefliyor.

Katia & Bony de Mısır’da çorap üretimi için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanan Türk şirketlerden biri. Eroğlu da Mısır yatırımları ile çok ses getirdi.

Şirketin yatırımları Mısır’da toplamda yüz milyonlarca doları buluyor ve 10.000’in üzerinde doğrudan çalışan istihdamı ile ülkenin en büyük yabancı tekstil yatırımcılarından biri konumuna geliyor.