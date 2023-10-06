İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Çınarcık İlçe Başkanı Mehmet Ali Acar'ın görevden alınmasının ardından yaşanan değişiklik, partinin ilçe teşkilatında büyük bir etki yarattı. İYİ Parti Genel Merkezi, Mehmet Ali Acar'ın görevine son verip yerine Funda Şatana'yı atadı.

Bu ani değişiklik, ilçe teşkilatında sarsıcı bir etki yarattı ve parti üyeleri arasında istifalar ardı ardına gelmeye başladı.

İlçe Sekreteri Şahika Özlü, Çınarcık Kadın Politikaları Başkanı Gülcan Ekren, Teşvikiye Belde Başkanı Barış Özlü, Teşvikiye Kadın Politikaları Başkanı Nazenin Yiğit ve diğer bazı parti üyeleri dahil olmak üzere ilçe ve belde teşkilatlarından yaklaşık 50 üye, parti üyeliğinden istifa etti.