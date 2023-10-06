Kars'ın Selim ilçesinde yer alan bir aile sağlığı merkezinde görevli olan 65 yaşındaki doktor Ercan Şentürk, 15 yaşındaki hastası B.C. ve onun ağabeyi tarafından muayene sırasında şiddetli bir saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda doktor Şentürk, aldığı darbelerin etkisiyle kalp krizi geçirdi ve hala tedavi altında bulunmaktadır.

Olay, 3 Ekim tarihinde saat 10.30 sularında meydana geldi. İddialara göre, doktor Şentürk, muayene sırasında hastası B.C.'den elini cebinden çıkarmasını istedi. Bu isteği kabul edemeyen B.C., daha sonra ağabeyi Serkan C. ile birlikte doktorun odasına girdi ve kapıyı kilitledi. Ardından doktora yönelik şiddetli bir saldırı gerçekleştirdiler. Doktor Şentürk, aldığı darbeler sonucunda bayıldı ve tedavisinin ardından evine döndü. Ancak akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şentürk, Selim Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleyi aldıktan sonra Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada anjiyo işlemi yapıldı ve daha fazla tedavi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktor Şentürk, olayı şu şekilde anlattı: "Sabah muayene ettiğim hastadan elini cebinden çıkarmasını söyledim. O bunu hakaret olarak kabul etmiş olmalı ki saat 10.30 civarında odamda tek başıma otururken aniden iki kişi içeri girip kapıyı kilitleyerek saldırdılar. Bu saldırıyı planlamış olmalılar, çünkü hazırlıklı gelmişlerdi. Odada beni dövdüler ve kimse yardım etmedi, neredeyse içeride hayatını kaybediyordum. Yaklaşık yarım saat boyunca şiddete maruz kaldım. Bu mesleği severek yapıyordum, ama şimdi pişmanlık fayda etmez. Şikayetçiyim, çünkü neredeyse öldürülüyordum ve kendimi savunma şansım olmadı."

Doktor Şentürk'ü darp eden Serkan C. ve kardeşi B.C. polis tarafından gözaltına alındı. Ağabey Serkan C. tutuklandı, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şentürk'ün tedavisi, kalp damar cerrahisi kliniğinde devam ediyor ve doktorlar onun için acil bir baypas operasyonunun riskli olabileceğini, bu nedenle kalbinin dinlenmesini beklediklerini ifade etti.