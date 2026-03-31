Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'e ve yedilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akabinde şunu belirtmek istiyorum: Görüyorum ki bazı mecralarda, Bursaspor'a Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destekleri bu süreçle irtibatlandırmaya çalışanlar var. Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok destek verilmiş, başkanımızın şahsi gayretlerinin yanı sıra tüm Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, tüm partilerin oy birliği ile verilmiştir. Bu ahlaki mesele olmadan konuyu gündeme getiren insanların Bursaspor'a düşmanlıkları, bu gözaltı üzerinden kendilerince fırsat bulup Bursaspor'a da vurmaya çalıştıklarını gösteriyor. Şunu tüm taraftarlarımız ve Bursalılar bilsin: Bize destek veren herkes, hangi partiden olursa olsun, bugün zirvede de olsa aşağıda da olsa, vefa gerekliliği bizim için bizim tarafımızdan saygı görecektir. Ve biz, bu görevde olduğumuz süreçte, uzun yıllar Bursaspor'un amatöre dayanmasını zevkle izleyen bu guruha karşı kale gibi duracağız. Kimsenin endişesi olmasın!