Milletvekili Toktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi;

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bozbey hakkında gündeme gelen gözaltı sürecini dikkatle izliyoruz. Bu noktada en temel ilke, Bursalıların iradesine saygı ve evrensel hukuk kurallarının işlemesidir.

Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemez; masumiyet karinesi esastır. Demokrasilerde adaletin iktidar gölgesinden uzak ve tarafsız işlemesi, milletin iradesinin ve ülke vicdanının makul beklentisidir.

Hukuk; güçlünün değil, hakkın ve haklının yanında durduğu, en önemlisi de siyasetin sopası olmadığı sürece anlam taşır. Şeffaflık ve adil uygulamalar, bu tür hassas süreçlerin temel hukuk güvencesidir.

Dolayısıyla toplumun güven duygusu ve ülkemizin bekası; kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ile adaletin tarafsız, adil ve hakkaniyetli tecellisi temelinde sağlanır.”

