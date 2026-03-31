Karacabey’de Cumartesi gününden bu yana aralıksız etkisini sürdüren yoğun yağış, ilçe genelinde su birikintileri ve yer yer taşkın riskini beraberinde getirdi. Meteorolojik uyarıların ardından hızla harekete geçen Karacabey Belediyesi, olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm birimleriyle sahada kapsamlı bir mücadele yürütüyor. İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar, ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde kesintisiz şekilde devam ediyor.



Belediyeye bağlı Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle su baskını riski taşıyan noktalarda yoğun mesai harcadı. Yağıştan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Bayıraltı mevkiinde ekipler, suyun tahliyesi, mazgal ve hat kontrolleri, tıkanıklıkların giderilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması için aralıksız çalışma gerçekleştirdi.



Yaşanan taşkın olayında 74 büyükbaş hayvanın güvenli alanlara tahliye edilmesi sağlanırken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük çaplı zararların önüne geçildi. Tahliye sürecinde hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Yeni Mahalle 261. Sokak’ta meydana gelen taşkın ihbarı üzerine belediyenin tüm müdürlükleri anında harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, suyun kontrol altına alınması ve tahliye edilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Gerçekleştirilen hızlı müdahale sayesinde taşkın büyümeden kontrol altına alınırken, vatandaşların mağduriyet yaşaması engellendi. Bu müdahale, sahadaki ekiplerin koordinasyon gücünü ve kriz yönetimindeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan çalışmalar yalnızca teknik müdahalelerle sınırlı kalmadı. Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağıştan etkilenen ve dışarı çıkmakta zorlanan bazı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş desteğinde bulundu. Bu destek, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Karacabey Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışın etkilerinin en aza indirilmesi için sahadaki müdahaleler aralıksız sürdürülüyor. Kritik bölgelerde nöbet sistemiyle görev yapan ekipler, anlık gelişmelere hızlı müdahale edebilmek adına hazır bekliyor. Yağışın seyrine göre ekiplerin saha planlaması dinamik şekilde güncelleniyor.

Karacabey Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun yağışın ilçemizde oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tüm birimlerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 24 saat esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Riskli bölgelerde gerekli tüm önlemler alınmakta, ihbarlara anında müdahale edilmektedir."

Yetkililer, vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatarak özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayanların daha hassas davranmalarını istedi. Acil durumlarda belediye ekipleriyle iletişime geçilmesi çağrısında bulunulurken, yapılan ihbarların ekipler tarafından anında değerlendirildiği belirtildi.

Karacabey Belediyesi, güçlü ekip yapısı, hızlı müdahale kabiliyeti ve koordineli çalışma anlayışıyla, olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde görevini sürdürmeye ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.