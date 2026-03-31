Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında iş çıkışının ardından kendisinden haber alınamayan Levent Çelik için ailesi ve yakınları seferber olmuş, mahalle ve çevresinde arama çalışmaları yapılmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik birimleri de konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Kayıp olarak aranan Levent Çelik’in Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin bulunması ailesine büyük bir sevinç yaşattı.

Oğullarının bulunmasıyla derin bir nefes alan aile, destek olan herkese teşekkür etti.