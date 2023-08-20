Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Türkiye turnesi çerçevesinde Bursa Açıkhava sahnesinde Bursalı sevenleriyle buluştu. Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen açıklamalarının ardından Bursa Açıkhava sahnesinde şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden Ortaç; “Yeni boşandığım için, yani artık bana yeni geliyor durum. Dul olduğum için artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım.” dedi.

Pop müziğin önde gelen isimlerinden Serdar Ortaç, Bursa’da sahne aldı. Sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendiren Ortaç, unutulmaz bir akşam yaşattı. Türkiye'nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmaya devam eden Ortaç, ‘Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz’ dedi.

Artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım

Sahnesinde dansçılar ile birlikte şarkılarını söyleyip sevenlerini coşturan Ortaç, son günlerde magazinden düşmeyen açıklamalarının ardından Bursa konserinde “Yeni boşandığım için, yani artık bana yeni geliyor durum. Dul olduğum için artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım. Evliler ne yaparsanız yapın umurumda değil. Evlilik çok güzel bir şey, ben yapamadım. Siz becerdiniz. Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum” dedi.