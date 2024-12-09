Kızılay’ın gelenekselleştirdiği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Kızılay, Türkiye dahil 30 ülkeden önerilen sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, ulusal dernekler ve bireyler arasından seçilen gönüllülere ödüllerini İstanbul'da düzenlenen törenle takdim etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Sanatçı İpek Açar Kömürcü, Sporcu Mesut Özil, Yeşilay Genel Başkanı Dr. Mehmet Dinç törene katıldı.

Tören açılışında konuşan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, gönüllülüğün yalnızca bir eylem değil, kalp meselesi olduğunu ifade ederek ,"Dünyanın dört bir tarafında sınırları ve dilleri aşarak iyilik için koşan insanların ortak dilidir. Bu yüzden gönüllüler insanlığın sessiz kahramanlarıdır. Bugün burada dünyayı iyileştirmeye gönül vermiş bu kahramanlık hikayelerini birlikte paylaşacağız. Siz gönüllülerimizin desteği sayesinde dünyanın dört bir tarafında Kızılay bayrağını umudun bir simgesi olarak dalgalandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Kızılay’ın gönüllü sayısı 370 bini aştığını vurgulayan Başkan Yılmaz, bugüne kadar gonullulol.org üzerinden 25 binden fazla görev başarıyla tamamlandı ve 1 milyon saatten fazla görev gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Yılmaz, dayanışma ruhunu gelecek nesillere de aktarmakla mükellef olduklarını belirtti.

EMİNE ERDOĞAN; “KIZILAY, MİLLETİMİZİN VİCDANININ AYNASIDIR”

Ödül törenine özel mesajını paylaşan Hanımefendi Emine Erdoğan ise, Kızılay'ın 156 yıldır yalnızca bir yardım kurumu değil, milletimizin vicdanının aynası olduğunu vurgulayarak, iyiliğin soylu direnişe dönüştüğü çağda gönüllülüğü yaygınlaştırmak amacıyla anlamlı organizasyonu düzenleyen Kızılay’a en derin şükranlarımı sundu.

İYİLİĞİ VE DAYANIŞMA RUHUNU BÜYÜTTÜLER

Kurduğu "Umut Dalı" projesiyle bugüne kadar 50 bin çocuğun hayallerini gerçekleştiren Ömer Paşayikt, İlham Veren Gönüllü Ödülü’ne layık görüldü.

NAK Arama Kurtarma'nın gönüllü kadınları ile Hatay’da tarihi mirası korumak için özveriyle çalışan 15 kadın gönüllüden oluşan Deprem Bölgesi Kazı Başkanlığı Afetin Gönüllüsü ödülünü paylaştı.

Amasya Otizm Derneği’nde gönüllü antrenör olarak otizmli çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veren Berkay Mert Özyurt, Sporun Gönüllüsü ödülünü aldı.

Bir bisiklet kazası sonrası vücudunun yüzde 98’i felç kalan Erkan Hürnalı, özel kafa takip sistemiyle yazılım geliştirmeye devam etti. Teknolojiyle engelleri aşmanın güçlü bir örneğini sergileyen Erkan Hürnalı, Engelleri Aşan Gönüllü ödülünü aldı.

81 ilde yürüttüğü gönüllülük faaliyetleriyle topluma katkı sağlamaya devam eden Türk Telekom Kurumsal Gönüllü Ödülüne layık görüldü.

"Meleklerin Abisi" olarak bilinen kanserle mücadele eden çocuklara umut olan Yasin Kirazlı, İletişim Gönüllüsü Ödülünü aldı.

Engelli ve yoksul çocuklara ücretsiz diş tedavisi sunan gönüllü hekimlerden oluşan Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği, Sivil Toplumun Gönüllüsü Ödülü’ne layık görüldü.

16 yıl boyunca Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde çalışmalarını sürdüren, doktor ve insani yardım gönüllüsü Prof. Dr. Mads Gilbert de Evrensel Gönüllü ödülüne layık görüldü.

Tüm zorluklara rağmen yardım faaliyetlerini sürdüren Filistin Kızılayı gönüllüleri, Kızılay-Kızılhaç Gönüllüsü Ödülü’ne layık görüldü.

Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen, fidan diken, yeşil çevre için yaptığı özverili çalışmasıyla örnek olan Şeyhmus Erginoğlu, Kızılay Özel Ödülü’yle onurlandırıldı.

TÜRK KIZILAY KURUM İÇİ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR:

Öte yandan Türk Kızılay’ın dijital gönüllülük platformu gonulluol.org üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda, Türk Kızılay bünyesindeki yapı ve gönüllülere takdim edilen Türk Kızılay Kurum İçi Ödülleri kapsamında bir çok şube ve gönüllü de ödüle layık görüldü.

Hatay İl Merkezi: gonulluol.org sitesini en etkin kullanan Kızılay İl Merkezi

Kartal Şubesi: gonulluol.org'u en etkin kullanan Kızılay İlçe Şubesi

Genç Kızılay Çanakkale: gonulluol.org'u en etkin kullanan Genç Kızılay Topluluğu

Kızılay Kadın Çorum: gonulluol.org'u en etkin kullanan Kızılay Kadın Topluluğu

Kızılay Engelsiz Urla: gonulluol.org'u en etkin kullanan Kızılay Engelsiz Topluluğu

Kilis İl Merkezi: 2024 yılı nüfusa oranlı en fazla gönüllü kazanımı yapan il

Akdağmadeni Şubesi: 2024 yılı nüfusa oranlı en fazla gönüllü kazanımı yapan ilçe

Nebile AKDAŞ: En fazla göreve katılan Kızılay Gönüllüsü