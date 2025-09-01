Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir’in Buca ilçesinde İnönü, Yeşilbağlar ve Göksu Mahalleleri, günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Mahalle sakinleri, görüntü kirliliği ve sağlık tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

“HİZMET BEKLİYORUZ”

Vatandaşlar, “Oylarımızı hizmet için verdik, ama belediye yöneticileri parti içi seçimlerle meşgul. Çocuklarımız bu sokaklarda oynuyor, hastalık riski var” diyerek isyan etti.

Mahalle sakinleri de, eski günlerdeki temiz Buca’yı geri istediklerini vurgulayarak, “Sokaklarımız çöplüğe dönmesin. Kalıcı çözümler bekliyoruz.” dedi.

Halk, sorunun yalnızca günlük çöp toplama ile değil, düzenli bir çöp yönetim sistemiyle çözülebileceğini ifade ederek, “Vergimizi veriyoruz, hizmet istiyoruz. Acil ve kalıcı adımlar atılmasını talep ediyoruz" dedi.