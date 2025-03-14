İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sunduğu ücretsiz sıcak yemek uygulaması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşevinde üretilen sağlıklı ve lezzetli yemekler, Ege Üniversitesi içi metro durağı, Katip Çelebi Üniversite içi kız yurdu yakını, Bakırçay Üniversitesi içi, Demokrasi Üniversitesi önü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İ.Y.T.E.) içi kütüphane önü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi önünde bulunan 6 noktadan üniversite öğrencilerine ulaştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde gıda mühendisi olarak görev yapan Melisa Mete, “Kentimizde bulunan 6 devlet üniversitesinde hafta içi günlük ortalama 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz. Günümüz olumsuz ekonomik şartlarında üniversite öğrencilerinin bir öğününü karşılayarak bütçelerine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Şehir dışından evlatlarını eğitim alması için gönderen ailelerin de olumlu dönüşleri bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Ülkemizde özellikle son dönemde fiyatların artmasıyla gıda üretiminde tağşiş konusunun gündeme geldiğini belirten Mete, “Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde sağlıklı hijyenik koşullarda üretilen besin değeri yüksek ürünleri öğrencilerle buluşturuyoruz. Günlük taze ürün üretiyoruz Sürekli denetim ve kontrol yapıyoruz” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı projelerin vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu belirten Mete, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay da bu konuda çok hassas. Öğrenciler için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.