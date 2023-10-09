İzmir'de Çiğli Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilkokul öğrencilerine yönelik hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan Eğitim Protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi ile Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğünde ilk buluşma gerçekleşti.

Çiğli’deki okullarda eğitimini sürdüren 30 öğrenci Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde misafir edildi. Programa İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı İmam Kocadağ, Veteriner İşleri Müdürü Halis Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü adına Şube Müdürü Ramazan Yılmaz katıldı. Çocuklara Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sunulan hizmetler ile sokak hayvanlarının hakları, ihtiyaçları ve onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair bilgi verildi. İzmir Veteriner Hekimleri Odası, protokol kapsamında Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bir ton mama bağışında bulundu.

Protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Programa katılan çocuklara, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde sokak hayvanlarına yönelik sunduğumuz hizmetleri anlattık. Dünyanın yalnızca insanların değil hayvanların da yaşam alanı olduğu bilinciyle sokaklarımızda yaşayan hayvanların haklarına saygı duymaları ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirttik. Sağlıklı iletişim teknikleri hakkında bilgi verdik. Geleceğe merhametli nesiller yetiştirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdik. Bu değerli programın gerçekleşmesine katkı sunan Çiğli Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve mama bağışında bulunan İzmir Veteriner Hekimleri Odası’na bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.