İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, halkın ekonomik, içilebilir ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamak ve su teminini daha pratik hale getirmek amacıyla ikinci Sumatik’i Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sumatik sayılarını artıracağını ve dar gelirli mahallelerden başlayacağı bilgisini verdikten sonra Atatürk Mahallesi’nden sonra Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde de Sumatik hizmetini başlattı.

Verdikleri sözleri zaman kaybetmeden yerine getirdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “İlk pilot bölge olarak seçmiş olduğumuz Atatürk Mahallemizde halkın büyük ilgisiyle karşılaştık. Vatandaşımız çok memnun ve mutlu oldu. Biz de projemiz yeterli ilgiyi görürse diğer mahallelerimizde de bu hizmeti vereceğiz dedik. Vatandaşlarımız muhtarlar aracılığıyla yoğun istekte bulundular.İkincisini Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde kuracağız demiştik. Yenisini de bu mahallemizde 15 gün sonra hizmete açtık. Muhtarlığın yanında vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yer. Bu talep ve istekler geldikçe diğer mahallelerimizde de kurmaya devam edeceğiz. Aynı sistem burada da geçerli, Sumatik’te 5 litre su 7 TL, 19 litre su 25 TL olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Sumatik’ten vatandaş 7 gün 24 saat yararlanacaklar” diye konuştu.

Sumatikten çıkan atık suyu da değerlendirdiklerini söyleyen Başkan Günay, “Bu tür su cihazlar 1 birim su alırken 3 birim atık su yaratıyorlar. Suyun kıymetli olduğu bu zamanda suyu boşa akıtmıyoruz. Suyu depolayıp parklarımızda değerlendiriyoruz. Her gün bir araç gelip bu suyu alıp ihtiyaç olan alanlarda kullanıyoruz. Su en değerli ihtiyaç onu da boşa harcamıyoruz. Hem insana hem doğaya yarayışlı bir projeyi sürdürülebilir hale getiriyoruz” diye konuştu.