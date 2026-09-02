Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan yolcu gemisi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı, olaydaki ihmal ihtimallerinin soruşturulması amacıyla görevden aldı.

Başbakanlıktan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, tahkikatın selameti açısından bu adımın atıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Yargı kararını verene kadar görevden alınan veya uzaklaştırılan hiç kimse suçlu ilan edilemez, masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Tahkikat hızlı, titiz ve şeffaf bir şekilde sürdürülecektir. İhmali veya sorumluluğu bulunan kim varsa, bağımsız yargının vereceği karar doğrultusunda gereken hesabı verecektir.