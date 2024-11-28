İzmir'de 200 uzmandan, 9 saatlik beyin fırtınası ile 'Körfezin Geleceği İzmir’in Geleceği Çalıştayı'nı sonuçlandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’in temizlenmesine yönelik yol haritasını belirlemek için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği “Körfezin Geleceği, İzmir’in Geleceği” başlıklı çalıştay 9 saat sürdü.

Alanında uluslararası çalışmalara imza atmış isimlerin de yer aldığı 200 uzman, gruplar halinde 3 başlık üzerinde tartıştı.

Çalıştayın kapanışında konuşan, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “İzmir Körfezi hepimizin sorunudur. Evrensel bir sorundur. Daha iyi bir Körfez, daha iyi bir kent, denizle barışık bir kent nasıl yaratabiliriz, bunu başaracağız” dedi.

Dünya çapında söz sahibi bilim insanlarını Körfezin Geleceği İzmir’in Geleceği başlıklı çalıştayda bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, gün boyunca yaklaşık 200 kişinin beyin fırtınasıyla İzmir Körfez’inin temizlenebilmesi için yol haritası oluşturdu. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştayda 9 saat boyunca Çin, Norveç, Avustralya ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen uzmanlar Körfez Ekolojisinin Korunması ve Sürdürülebilirliği, İzmir Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi, Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi konuları odağında gruplaştı ve gün sonunda kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilebilecek projeleri belirledi.

DAHA İYİ BİR KÖRFEZ, DENİZLE BARIŞIK BİR KENT

Çalıştay sonrasında tüm katılımcılara emekleri ve sabrı için teşekkür eden İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “3 konu üzerinde yoğunlaştık ve bu sürece başladık. Bu çalışmalar kısa sürede yapılacak çalışmalar değil. Daha başlangıçtayız ve uzman kişilerin bilgisine ihtiyacımız var. Körfez ile ilgili birçok proje çıktı. Uzun bir sürece başladık ve arkada ciddi bir emek var. Buradan çıkan sonuçlar katılımcılara rapor halinde dağıtılacak. Çok yorulduk, çok emek sarf ettik. İzmir Körfezi hepimizin sorunudur. Evrensel bir sorundur. Daha iyi bir Körfez, daha iyi bir kent, denizle barışık bir kent nasıl yaratabiliriz bunu başaracağız” dedi.

Çalıştayın bitiminde proje havuzunda biriken fikirlerden kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri açıklayan “Körfez Ekolojisinin Korunması ve Sürdürülebilirliği” grubu moderatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Beşiktepe, “Oldukça yoğun bir günden sonra bir çözüme vardık. Bizlerin çalışması Körfez Ekolojisinin Korunması ve Sürdürülebilirliği 4 masada yürüdü ve aynı temayı farklı yönlerden uzmanlık açılarıyla değerlendirdik. Bu fikirleri hayata geçirebilmek için yöntemleri tartıştık. Proje fikirleri Kısa-Orta ve Uzun Vade olarak ayrıldı. Sorun olarak bakılan şey esas olarak Körfeze giren organik yüklerdir. Bu yüklerin kaynaklarının azaltılması ana fikrinde buluştuk. Tüm geliştirdiğimiz proje ve fikirler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler, muhtarlar, yerel kamu kurumları, uzman teknoloji şirketleriyle iş birliği yapılarak hayata geçecek projeler. Uzun vadede projeler tamamlandığında da çevre bilinci yüksek akıllı kent oluşumu sağlanmış olacak” diye konuştu.

NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Öte yandan açılış sonrasında yaklaşık 9 saat süren Körfezin Geleceği İzmir’in Geleceği çalıştayında “Körfez Ekolojisinin Korunması ve Sürdürülebilirliği”, “İzmir Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi” ve “Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi” konuları hakkında uzmanlar fikir alışverişinde bulundu.

“İzmir Deniz Ulaşımının Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi” konu başlığı altında ‘Kent içi Deniz Ulaşımında Teknolojik İnovasyon’, ‘Ulaşım Planlaması ve Entegrasyonu’, ‘Yolcu Memnuniyeti ve Erişilebilirlik’, ‘Risk Yönetimi, Emniyet ve Güvenlik’, ‘Deniz Ulaştırma Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi,’ ‘Deniz Ulaşımında Acil Durum ve Afet Yönetimi’ tartışıldı.